Dünyanın en barışçıl ülkesi yine İzlanda

Avustralya Sydney merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü, ülkelerin iç barışını ölçen 2017 Küresel Barış Endeksi'ni açıkladı. 10 yıldır liste başı olan İzlanda yine dünyanın en barışçıl ülkesi olarak ölçüldü. İzlanda'yı Yeni Zelanda ve Portekiz takip etti. Endekste en barışçıl 10 ülkeden 8'i Avrupa ülkesi olurken birçok ülkede popülist partilerin seçim zaferi ve artan terör tehdidi nedeniyle durumun geçen yıla göre kötüleştiği kaydedildi. Almanya endeksin 16'ncı sırasında yer aldı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporunda küresel olarak bakıldığında 2017 yılında dünyanın bir önceki yıla göre daha barışçıl hale geldiği ifade edildi. 93 ülkede güvenlik durumunu daha iyi hale geldiği, 68 ülkede ise durumun kötüleştiği kaydedildi.

Barış Endeksi'ne göre Donald Trump'ın başkan olması sonrasında ABD'nin iç birliği zarar gördü. ABD 163 ülke içerisinde 11 puan düşüşle 114'üncü sıraya geriledi. IEP kurucusu Steve Killelea "artan eşitsizlik, yolsuzluk algısının artması ve basın özgürlüğünün kaybolması, ABD'nin çarpıcı bir biçimde kötüye gitmesine katkı sağladı" dedi. Kuzey Amerika bir bütün olarak dünyanın pozisyonu bir önceki yıla göre en çok kötüleşen bölgesi olmakla birlikte Avrupa'nın arkasından en barışçıl ikinci bölge olarak listede yer aldı.

Türkiye 146'ıncı oldu

Türkiye geçen seneye göre 1 puan kaybederek endekste Kolombiya ile birlikte yine 146'ncı sırada yer aldı. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporunda Türkiye'nin Avrupa içerisinde "belirgin bir aykırılık” oluşturduğu belirtildi. Raporda Türkiye’deki siyasi durumun son yıllarda kötüleştiği ve Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimiyle doruk noktasına çıktığı ifade edildi.

"Dünyada çok daha fazla ülkenin tarihsel olarak yüksek düzeyde terörizmle baş etmek zorunda kaldığı” belirtilirken terörizm nedeniyle rekor sayıda ölümlerin yaşandığı ülkelerin sayısının 2015 yılında 23'e yükseldiği kaydedildi. Bu ülkeler arasında Danimarka, İsveç, Fransa ve Türkiye'nin de olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca "serbest bilgi akışında" bir kötüleşme kaydedilirken bu açıdan en büyük gerilemenin Yunanistan, Türkiye ve Macaristan'da yaşandığı belirtildi.

Suriye arka arkaya beşinci kez Küresel Barış Endeksi'nin son sırasında yer aldı. Afganistan, Irak, Güney Sudan ve Yemen'in durumu da Suriye'den çok az daha iyi olarak değerlendirildi.

KNA/dpa/EC/HS

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