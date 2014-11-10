T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyanın en az tatil yapan ülkesi

Danimarka 27 günle en uzun tatil yapan ülkeler arasında zirvede yer alıyor

10 Kasım 2014 13:07

Dünyada en az tatil yapan insanların Güney Koreliler olduğu açıklandı. Ülkedeki vatandaşların yıllık 8,6 gün tatile çıktıkları ifade ediliyor.

Global seyahat sitesi Expedia'nın 24 ülkede 8 bin çalışan arasında yaptığı araştırma sonucunda, en az tatil yapan çalışanların Güney Koreliler olduğu tespit edildi.

İşlerinin aşırı yoğun olmasından dolayı Koreli çalışanların yüzde 60'ının tatillerini ya hiç kullanamadığı ya da çok az bir kısmını kullanabildiği belirtildi.

 

En uzun tatil yapan ülkeler

 

Araştırmada, en uzun tatil yapan ülkeler 27 günle Danimarka, Fransa, Almanya ve İspanya olurken, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinde toplam tatil gününün bu rakamın yarısını oluşturduğu kaydedildi.

ETİKETLER

en kısa tatilen uzungüney koredanimarkaülkeler27 günsekiz buçuk günçalışan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24