Dünyanın en az tatil yapan ülkesi

Dünyada en az tatil yapan insanların Güney Koreliler olduğu açıklandı. Ülkedeki vatandaşların yıllık 8,6 gün tatile çıktıkları ifade ediliyor.

Global seyahat sitesi Expedia'nın 24 ülkede 8 bin çalışan arasında yaptığı araştırma sonucunda, en az tatil yapan çalışanların Güney Koreliler olduğu tespit edildi.

İşlerinin aşırı yoğun olmasından dolayı Koreli çalışanların yüzde 60'ının tatillerini ya hiç kullanamadığı ya da çok az bir kısmını kullanabildiği belirtildi.

En uzun tatil yapan ülkeler

Araştırmada, en uzun tatil yapan ülkeler 27 günle Danimarka, Fransa, Almanya ve İspanya olurken, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinde toplam tatil gününün bu rakamın yarısını oluşturduğu kaydedildi.