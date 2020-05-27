Dünyanın dört bir yanındaki kadınlara çağrı: Sosyal medyada şiddete kaşı ses çıkarmaya var mısınız?

'Kadınlar Birlikte Güçlü' kolektifi, Koronavirüs pandemisinin bütün dünyayı etkilediği bu günlerde, dünyanın her yerindeki kadın ve LGBTİ+'lara çağrı yaptı. Patriyarka ve salgın nedeniyle artan şiddete karşı hareke geçilmesi gerektiğini belirten kolektif, "Pandemi öncesinde olduğu gibi, pandemi günlerinde de, “yeni normalde” de şiddete karşı birlikte olduğumuzu söylemeye var mısınız?" dedi.

'Kadınlar Birlikte Güçlü' bu kapsamda 28 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’de #AllWomenProtestViole nce etiketi ile dünyanın her yerinden kadınlara ve LGBTİ+'lara seslerini yükseltme çağrısı yaptı. Kolektif çağrıya katılak isteyenlerin yapabileceklerini şu şekilde sıraladı:

28 Mayıs günü #AllWomenProtestViolence hashtagi ile tweet atabilirsiniz.

Kendi bulunduğunuz koşulların içerisinde sorunlarınızı, taleplerinizi tweet atabilirsiniz.

Video ve/veya fotoğraf çekerek mesajlarınızı #AllWomenProtest Violence hashtagi ile iletebilirsiniz.

Ulusal ve uluslararsı düzeyde tüm kadınlara ve kadın/feminist örgütlere iletebilirsiniz.