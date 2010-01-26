Dünyanın dizleri metal olan ilk kedisi

T24 - İngiltere'de üstünden araba geçen ve ölmek üzereyken bulunan Missy adlı kedi, yeni yaşamına metal diziyle devam ediyor.





Sekiz yaşındaki evcil kedinin bacakları bir ameliyatla iyileştirildi, özel olarak üretilen bir metal eklemle de operasyon tamamlandı. Böylece Missy dünyanın metal dizleri olan ilk kedisi oldu. ‘Robot kedi Missy’ kaza geçirdikten sonra iki gün boyunca bir çalılıkta, sekiz yerinden kırılmış arka bacağı ve diğer bacağının yerinden çıkmış diziyle kalarak acı çekmiş. Sahibi Louise Morris, Missy’yi çığıklarından tanıyarak bulmuş. Missy’nin yapay diz implantasyonu birbirine bağlı iki parça halindeki menteşeli bir mekanizma. Bu sayede diz, kazada tamamen parçalanmış olan bağlara ihtiyaç duymadan rahatça hareket edebilecek.