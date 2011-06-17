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Dünya

DÜNYANIN DAMINDA 20 YIL SONRA SAYIM KATMANDU (A.A)

17 Haziran 2011 19:10

-DÜNYANIN DAMINDA 20 YIL SONRA SAYIM KATMANDU (A.A) - 17.06.2011 - Nepal'de 20 yıldan sonra ilk kez nüfus sayımı yapılıyor. Sayım görevlilerin Nepal devlet başkanı, başkan yardımcısı ve başbakanın evlerine gitmesiyle başladı. Nüfus sayımı formlarında ayrıca ilk kez, 2007'de Yüksek Mahkeme'nin eşcinseller, biseksüeller ve cinsiyet değiştirenlerin haklarının tanınması yönünde aldığı karar uyarınca cinsiyet değiştirenler bölümü de yer alıyor. Son nüfus sayımının 1991'de yapıldığı Nepal'de 10 yıl süren, 16 bin kişinin yaşamını yitirdiği iç savaş, Maocu gerillalarla hükümet arasında devam eden barış görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasıyla 2006'da sona ermişti.

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