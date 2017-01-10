Dünyanın çekirdeğindeki 'kayıp element' bulundu

Japon bilim insanları, dünyanın çekirdeğindeki "kayıp elementin" ne olduğunu ortaya çıkarttıklarını açıkladı.

Uzmanlar, demir ve nikelden sonra dünyanın çekirdeğindeki önemli bir oranı oluşturan elementin ne olduğunu uzun süredir arıyordu.

Bilim insanları, dünyan çekirdeğindeki yüksek ısı ve basıncı yeniden yarattıkları deneyler sonucu, kayıp elementin çok büyük ihtimalle silikon olduğunu söylediler.

Keşfin dünyanın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı belirtiliyor.

Tohoku Üniversitesi'nden baş araştırmacı Eiji Ohtani BBC'ye yaptığı açıklamada "Silikonun önemli bir element olduğuna inanıyoruz. Dünyanın iç çekirdeğindeki ağırlığın yüzde 5'i demir-nikel alaşımında çözünmüş silikon olabilir" dedi.

Dünyanın çekirdeğindeki en derin noktanın 1200 kilometre çapındaki katı bir top olduğuna inanılıyor.

Bu noktayı doğrudan incelemek mümkün değil. Bu nedenle bilim insanları sismik dalgaların bu bölgeden geçişlerini inceleyerek, yapısını belirlemeye çalışıyor.

İç çekirdeğin ağırlığının yüzde 85'lik büyük kısmı demir, yüzde 10'u da nikelden oluşuyor.

Eiji Ohtani ve ekibi, ne olduğu belirlenemeyen yüzde 5'lik kısmın ne olduğunu anlamak için demir ve nikel alaşımı hazırlayıp, silikonla karıştırdılar.

Daha sonra bu karışımı dünyanın iç çekirdeğinde bulunan büyük basınç ve ısıya tabi tuttular.

Uzmanlar, bu karışımın iç çekirdekten alınan sismik verilerle örtüştüğünü buldular.

Ohtani silikonun varlığını tam anlamıyla doğrulamak için daha çok deney yapmaları gerektiğini söyledi ve başka elementlerin de bulunduğu ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.

Araştırmayı yorumlayan Cambridge Üniversitesi'nden Simon Redfern, "Bu zorlu deneyler gerçekten heyecan verici ve dünyanın 4,5 milyar yıl önce oluşmasından hemen sonra, çekirdek dünyanın kayalık kısımlarından ilk ayrılmaya başladığında neye benzediğini anlayabilmemiz için bir pencere açıyor" dedi.

Ancak Redfern, son dönemde yapılan diğer bazı çalışmaların da oksijenin dünyanın çekirdeğindeki önemli bir element olabileceği sonucuna vardığını vurguladı.

Profesör Redfern, çekirdekte ne olduğunun bilinmesinin, bilim insanlarına dünyanın oluşumundaki koşulların daha iyi anlaşılmasında yardımcı olacağını söyledi. Japon bilim insanları, dünyanın çekirdeğindeki "kayıp elementin" ne olduğunu ortaya çıkarttıklarını açıkladı.