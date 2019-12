Dünyanın bilinmeyen 100 gerçeği!

The Economist's Pocket World in Figures 2010 dünyanın bilinmeyen 100 gerçeğini açıkladı.



Kitapta yer alan bilgilere göre, Fransızlar uykucu, en fazla sigara içen ülke Yunanistan ve Çin bin 166 ton çay üretiyor... Türkiye de ilginç bir bilinmeyen özelliğiyle kitapta yer alıyor.



Ülkeler ve gerçekleri



- Afganistan'daki erkekler 43.4 yaşına kadar yaşamayı umut ediyor ki bu oran, dünyadaki en az oran olarak biliniyor. Zimbabwe'deki kadınlar içinse 43.6 yıl yaşamak yeterli.



- Ölüm oranlarının en fazla olduğu ülke Afganistan. Aynı zamanda en çok çocuk ölümlerinin yaşandığı ülke de yine Afganistan.



- Japon kadınlarsa Zimbabwe'dekilere oranla iki kat daha fazla yaşama isteğiyle dolu. (86.2 yıl)



- Venezuelalılar en biracı ülke sıfatını kazanıyor. Kişi başına yılda yaklaşık 83 litre bira tüketiliyor.



- Yeşilaycı olmayan bir başka ülke de Yunanistan. Yunanlılar, en fazla sigara içen millet. Kişi başı günlük sigara tüketimi 8 adet.



- Türkler, zamanlarını yemek yemekle geçiren ülkeler sıralamasında rakipsiz ara bir numara! Türk insanı, gününün 162 dakikasını yeme içmeyle geçiriyor.



- Brezilyalılar her yıl 2,164 bin ton kahve yetiştiriyor. (Dünyada en fazla kahve yetiştirenler de onlar.) Amerikalılarsa en fazla kahve içen ulus unvanını hak kazanmış.



- Çin yılda 1,166 bin ton çay üretiyor. En fazla çay tüketen ülke de yine Çinliler. (828 bin ton.) Amerika Birleşik Devletleri, çay konusunda altıncı sırada, 131 bin ton tüketiyorlar.



- İş sahasında en fazla çalışanı olan yer Cayman Adaları. Adanın yüzde 67.7'si çalışıyor. (Darısı Türkiye'ye!)



- Kanada'da her 100 insana 94.3 bilgisayar düşüyor.



- Birleşik Arap Emirlikleri'nin her 100 vatandaşının 176.5 cep telefonu var.



- İzlanda en fazla gazete satılan ülke. Nüfusun 1000'de 821'i gazete okuyor.



- Küba, eğitime en fazla para harcayan ülke. ( Darısı Türkiye'ye!)



- Mali'deki erkeklerin sadece 26.2'si okur yazar.



- En iyi 15 üniversite ya İngiltere'de ya da ABD'de. Bunlar arasında Cambridge, Oxford, College London, Imperial College London Üniversiteleri var.



- Çin, 1.3 milyar insanıyla en fazla nüfusa sahip olan ülke. Hindistan'ın da Çin'den pek geri kalır yani yok. 1.1 milyarlık nüfusuyla hemen Çin'in ardından geliyor.



- ABD, en büyük ekonomiye sahip. Japonya ikinci sırada.



- Çin, en fazla altın üreten ülke. Yılda 270 ton!



- Human Development Index'e göre İzlanda, yaşam kalitesi en yüksek olan ülke.



- Katar'daki sürücülerin çoğu dikkatsiz ve kazaya çok meyilli. Yol kazalarında, 100 bin insandan 9 bin 989'u yaralanıyor, 33'ü ölümle sonlanıyor.