İngiliz kraliyetine erkek varis

Kraliyet geleneğine göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi konutu olan Buckingham Sarayı'nın önüne asılarak kamuoyuna duyurulan açıklamada, Cambridge Düşesi Kate'in yerel saatle 16.24'te bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği, anne ile bebeğin sağlığının iyi olduğu bildirildi. Duyurunun asılmasıyla çok sayıda kişi sarayın önünü doldurdu.

Kate ile William'ın resmi konutu Kensington Sarayı, kraliyet geleneğinin aksine bebeğin doğumunun sosyal medyaya sızmasını önlemek için, Buckingham Sarayı'nın önüne duyuru asılmadan önce bebeğin doğumunu, yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Londra'daki St. Mary's Hastanesinde doğum yapan Kate'in bu akşamı hastanede geçirmesi bekleniyor. Kate ile bebeğin fotoğrafını çekmek için yüzlerce fotomuhabiri hastane önündeki bekleyişini sürdürüyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron resmi Twitter hesabından, "Dük ve Düşesin oğlunun dünyaya gelmesinden dolayı çok mutluyum. Tüm ülke bunu kutlayacak. Harika ebeveynler olacaklardır" diye yazdı.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband de yine Twitter'dan, "Cambridge Dükü ve Düşesini çok kutluyorum. Onlara ve oğullarına mutluluk ve sağlık diliyorum" ifadesini kullandı.

Kate ile William'ın bugün dünyaya gelen erkek çocuğu, dedesi ve babasından sonra İngiltere kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi oldu.