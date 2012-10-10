Dünyanın başkan adayı Obama

Dünya genelinde 32 ülkede 26 bin kişiyle yapılan "Amerikan Başkanlık Seçimi 2012" araştırmasına göre, ABD Başkanı Barack Obama yüzde 81 oy alırken, Romney yüzde 19'da kaldıTürkiye'de Obama'ya destek verenlerin oranı ise yüzde 94.

Konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Barem Research'ün Türkiye halkasını gerçekleştirdiği “WIN/GIA ABD Başkanlık Seçimi 2012” araştırması sonuçlandı. Seçimleri haftalar kala yapılan araştırmaya göre Amerika'da Romney'le başa baş giden Obama, dünyada açık ara önde.

Dünya genelinde, 32 ülkede 26 binin üzerinde kişiyle 20 Ağustos – 06 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılan ve dünya nüfusunun yüzde 55'ini temsil eden global araştırmaya göre Obama, ülkesinde Romney ile sert bir rekabet içinde olsa da, diğer ülkelerin vatandaşları ABD seçimlerinde oy kullanabilselerdi, dünyanın geri kalanında açık ara kazanacaktı.

Bu 32 ülkede iki adaydan birini seçenler arasında Obama yüzde 81, Romney yüzde 19 oy aldı. Obama'ya en güçlü destek İzlanda, Hollanda ve Portekiz'den gelirken Romney yalnızca İsrail'de öne geçti. Pakistan ve Gürcistan, Romney'in yüksek destek aldığı ülkeler oldu.

Çalışmanın Türkiye halkasında İstanbul'da bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemini ile 500 kişi ile görüşüldü. İstanbul'da Obama yüzde 94, Romney yüzde 6 oy aldı.

Dünya başkanlık seçimlerinde oy kullanmak istiyor

Araştırmaya göre, dünyanın önemli bir kısmının ABD seçimlerinde oy hakkı istediği de ortaya çıktı. 30 yaşın altındaki gençlerin yüzde 46'sı, genel nüfusun yüzde 42'si ABD'deki başkanlık seçiminde oy kullanmak istiyor. İstanbul'da, katılımcıların yüzde 38'i ABD seçimlerinde oy hakkı isterken, 30 yaşın altındaki İstanbullular arasında bu oran yüzde 45'e çıktı.

ABD seçimlerinde oy kullanma talebi, 'ABD Başkanı, diğer ülkelerdeki günlük hayatı etkiliyor' görüşü ile ilişkilendiriliyor. Dünyanın yüzde 62'si bu etkinin yüksek olduğunu belirtirken, İstanbullular'ın da yüzde 57'si bu düşünceyi paylaşıyor.

Dünyanın üçte ikisi (yüzde 63) seçime katılmak isterken ve iki adaydan birini seçerken, kalan üçte biri ilgisizlik ve antipati duygularına göre ikiye bölündü.

WIN/GIA analistleri Amerikan seçimlerini bilmeyen veya ilgilenmeyen yüzde 20'lik kesimi “ilgisiz” olarak nitelendirdi. Buna ek olarak yüzde 18'lik bir kesim de iki aday için “hiçbiri” cevabını verdi. İstanbullular arasında ise iki adaydan birini seçenler yalnızca üçte bir oranında (yüzde 33). “İlgisizler” yüzde 40, “antipati” duyanlar ise yüzde 27 oldu.

Araştırmaya göre ABD Başkanı'nı seçmek isteyenlerin yalnızca yüzde 23'ü “Ulusal çıkarlar”ı temel neden olarak açıkladı. Yüzde 30'luk kesim, seçimini, adayın global ekonomi ve güvenlik politikalarına dayandırırken, yüzde 41'lik bir kesim adayın kişiliği ve özgeçmişini öne çıkardı.