Dünyanın 4'üncü büyüğü 2015'in sonunda

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, dünyanın 4’üncü büyüğü İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün silüetinin 4-5 ay sonra görüleceğini, açılışın 2015 yılı sonunda olacağını bildirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul-İzmir Otoyolu projesinde 2015 sonu itibariyle Bursa’ya olan kesimin açılacağını bildirdi. Dünyanın kendi klasında dördüncü büyük köprüsü olacak İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün 4-5 ay sonra siluetinin tam manasıyla görülebileceğini belirten Elvan, açılışın 2015 sonunda olacağını kaydetti.

Vatan'da yer alan habere göre, Bakan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2015 yılı bütçesi sunuş konuşmasında projelerle ilgili bilgi verirken, Avrasya Tüneli’nde kazı çalışmalarının 1.400 metreyi geçtiğini, 2017’de bitmesi gereken tünelin, 2016 sonunda bitirmeyi hedeflediklerini anlattı. Elvan, aralarında Ovit ve Ilgaz tünellerinin de bulunduğu 9 tünelin 2015’te tamamlanmasının planlandığını belirtti. Elvan, Marmaray ile bugüne kadar 53 milyon yolcu taşındığını, günde 150 bin yolcu taşındığını bildirdi.

Marmara etrafında ring

Elvan, yeni ihaleye çıkılan Akyazı’dan İstanbul, İstanbul’dan Kınalı’ya kadar olan otoyol, buradan Çanakkale’ye, Çanakkale’den Balıkesir’e kadar uzanan aksla Marmara Bölgesi’ni otoyolla bir ring haline getireceklerini ifade ederek, “Yani herhangi bir yerden otoyola giren bir kişi, tamamıyla Marmara Denizi etrafında dolanabilme imkanına kavuşacak” dedi.

Lütfi Elvan, Bakanlığı bünyesinde 2015’te 15.5 milyar liralık yatırım yapılacağını, diğer harcamalarla birlikte toplam harcama miktarının 40.2 milyar lira olacağını söyledi. Toplam 205 milyar liralık proje tutarı bulunduğunu aktaran Elvan, 102 milyar liralık bölümünün harcandığını kaydetti. Elvan, bölgesel uçak yapımıyla ilgili çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini bildirdi.