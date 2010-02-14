Dünya'nın 3. büyük derbisi

T24- Almanya’nın saygın dergilerinden 11 Freunde, yaptığı araştırma sonunda Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesini dünyanın en önemli 3. derbisi olarak belirledi.









Her türlü bilgiye yer verildi



11 Freunde.. Diğer bir deyişle 11 Arkadaş.. Almanya’nın saygın dergilerinden biri. Çok geniş kapsamlı bir araştırma yaparak dünyadaki en önemli derbileri sıralamışlar. Titiz incelemeler sonunda İskoçya’daki Celtic-Glasgow Rangers mücadelesi ilk sırayı alırken, Yunanistan’daki Olympiakos-Panathinaikos çekişmesi 2. olmuş. 3. sırada ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bulunuyor.



Türkiye’deki bu heyecanı “Kıtalararası derbi” olarak yorumlayan 11 Freunde dergisi, birçok detaylara da yer verdi. Daum-Rijkaard mücadelesi, ‘Hollanda-Almanya’ rekabeti olarak yer aldı. Sıralamada Galatasaray-Beşiktaş derbisi 16. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 29. olabildi.



Tutku seviyesinde aşk



11 Freunde dergisinin Türkiye’deki futbol anlayışıyla ilgili yorumu da hayli ilginç. İşte derginin editörlerinin yorumu:



Türkiye’deki insanlar futbola hayatın geri kalanından daha fazla aitler. İnsanlar kendilerini kulüpleriyle tanımlıyorlar. Maçtan bir sonraki gün başka hiçbir şeyden bahsedilmiyor. İnsanlar burada sadece stadyuma giden basit birer taraftar değiller. Bir derbi kaybedildiği zaman oyunculara çok büyük eleştiri gelir. Türk erkeğinin iki tutku seviyesinde aşkı var. Biri ulusu, diğeri futbol takımı. Deplasman takımları tribünlerin sadece yüzde 5’ini alsalar da güçlü bir biçimde takımlarını desteklemekten vazgeçmiyorlar.

Listenin ilk 10'u:

1. Celtic - Rangers ( İskoçya)

2. Olympiakos -Panathinaikos ( Yunanistan)

3. Fenerbahçe - Galatasaray

4. Boca Juniors - River Plate ( Arjantin)

5. CSKA - Levski Sofya ( Bulgaristan )

6. Kızılyıldız - Partizan ( Sırbistan)

7. Flamengo - Fluminense ( Brezilya )

8. Newell's Old Boys - Rosario Central ( Arjantin)

9. West Ham - Milwall ( İngiltere)

10. B.Dortmund - Schalke 04 ( Almanya)