Dünyanın 193. ülkesi Güney Sudan oldu!

T24- Güney Sudan, uzun yıllar süren iç savaşın ardından bağımsızlığını ilan ederek, dünyanın 193.ülkesi oldu. Halk dün geceden beri kutlama yapıyor.









Güney Sudan bugün (9 Temmuz), resmi olarak Sudan'dan ayrıldığını ilan ederek, dünyanın 193. Afrika'nın ise 54. ülkesi oldu.

Biannette yayımlanan habere göre, çoğunluğunu hıristiyanların oluşturduğu Güney Sudan, müslümanların yaşadığı Kuzey Sudan'dan on yıllar süren iç savaştan sonra ayrıldı.

Güney Sudanlılar, dün geceden beri kutlama yapıyor. Yeni ülkenin başkenti Juda, devlet başkanı ise Savla Kiir oldu.

Savla Kiir'in yemin ettiği törene, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki- moon, Fransa, İngilitere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcileri ve Kuzey Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir de katıldı.



2009'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Beşir'in, soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle tutuklamasını talep etmişti.

Sudan'da 1,5 milyon insanın öldüğü 1988'den beri devam eden iç savaş ertesinde 2005'te kuzey ve güney arasında barış görüşmeleri başlamıştı.

Haziran ayında yapılan referandumda, Güney Sudanlıların yüzde 99'u bağımsızlığa evet demişti.





Petrol paylaşımı





Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilk kabul eden ülke Kuzey Sudan oldu. Ancak analistler iki ülke arasındaki olası sorunlara dikkat çekiyor: Bunlardan en önemlisi, sınırların çizilmesi ve petrolün nasıl paylaştırılacağı meselesi.

Petrol kaynakları güneyde bulunsa da boru hatları kuzeye uzanıyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki petrol gelirleri paylaşımında, kuzeyin daha avantajlı bir pozisyona sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni ülke Güney Sudan, petrol zengini bir ülke olsa da, dünyanın az gelişmiş ülkelerinden biri; her yedi çocuktan biri beş yaşını doldurmadan ölüyor.

Önlerinde halledilmesi gereken birçok sorun olsa da, Güney Sudanlılar, Sudan bayrağını indirip kendi bayraklarını çektiler ve ülke bayram havasında özgürlüğünü kutluyor.

Fransa, İngiltere, ABD'nin ardından Türkiye de Güney Sudan'ı tanıdığını açıkladı. (NV)

Bu haberi bbc.co.uk ve libération.fr sitelerinden derledik.