Dünyanın 150 kenti arasında konut fiyat artışında, İzmir birinci, Ankara ikinci, İstanbul dördüncü sırada!

Dünyadaki 150 kentini kapsayan konut fiyat artışı araştırmasında göre İzmir zirveye oturdu. Ankara ikinci, İstanbul dördüncü oldu...

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2021 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Dünyadaki 150 kenti kapsayan rapora göre, Türkiye’nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu.

Son 12 aylık fiyat değişimine bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı şehir yüzde 33.9 ile İzmir… Ankara yüzde 30.3 ile ikinci oldu. Yeni Zelanda'nın Wellington kenti yüzde 30.1 ile üçüncü sırada yer bulurken, İstanbul yüzde 28.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'deki konut fiyat artışlarının arkasında yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının olduğu ifade ediliyor.

150 şehrin 43'ünde yüzde 10'un üzerinde artış görüldü

Sözcü gazetesinin haberine göre; kentsel konut fiyatları 2007'den bu yana en yüksek artışını kaydederken listedeki 150 şehrin 43'ünde yüzde 10'un üzerinde yıllık artış görüldü.

Knight Frank raporuna göre, 150 kentte konut fiyatları 2021 yılı Mart ayı sonu son bir yılda olarak ortalama yüzde 7.4 arttı.

Fiyatların en çok düştüğü yer yüzde 4.4 ile Dubai oldu.

Dünya metropollerinde durum ne?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut fiyatlarına bakıldığında Boston'da yüzde 14.8, Washington'da yüzde 12.2, Los Angeles'ta yüzde 13.4, New York'ta yüzde 12.3, Miami'de yüzde 12.2 ve San Francisco'da yüzde 12.1'lik fiyat artışı görüldü.

Avrupa başkentlerinde ise Paris'te yüzde 6.3, Berlin'de yüzde 5.9, Londra'da yüzde 3.9 artış görülürken, Lizbon'da yüzde 3.8, Madrid'de yüzde 1.5'lik düşüş görüldü.

Moskova'da konut fiyatları yüzde 22.4 artarken, St. Petersburg'da ise bu oran yüzde 22.1 oldu.

Asya gayrimenkul pazarında ise Seul'de yüzde 26.1'lük konut fiyat artışıyla öne çıktı.

Bazı ülkelerde fiyatları frenlemek için yasal düzenlemeler yapıldı

Knight Frank tarafından hazırlanan küresel konut fiyatları endeksine göre, 2021 ilk çeyreği itibariyle konut fiyatları en çok artan ülke Türkiye olmuştu. Bu dönemde Türkiye’de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı görüldü. Türkiye’yi yüzde 22.1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16.6 artışla Lüksemburg izledi.

Pandeminin yarattığı sağlık krizine karşı ekonomilerin parasal ve mali teşviklerle desteklenmesi dünya çapında gayrimenkul patlamasına yol açtı. Balon endişeleri artarken bazı ülkeler gayrimenkul piyasalarını soğutmaya yönelik adımlar atıyor.

Rapora göre, hükümetler konut fiyatlarını baskılamak için daha müdahaleci bir duruş sergiliyor. Yeni Zelanda, Kanada, Çin, Güney Kore ve İrlanda, fiyat artışını frenlemek için 2021'in ilk yarısında bazı yasal düzenlemelere imza attı.