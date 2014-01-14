Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2013 yılı itibariyle nüfusu 76 milyon 480 bin civarında olan Türkiye dünyanın en kalabalık nüfusa sahip 19. ülkesi olurken, dünya nüfusundaki payı ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Buna göre dünyadaki her 100 kişiden biri Türkiye`de yaşıyor.

Ekonomileri pozitif

Dünyanın en kalabalık ilk 5 ülkesinin, dünya nüfusundaki payı ise yüzde 48,46 olarak hesaplandı. Yani dünyanın yarısını Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Brezilya oluşturuyor. Dünya nüfusunun yarısının toplandığı bu ülkeler, özellikle ekonomik göstergelerinin pozitif olmasıyla da dikkat çekiyor.

En kalabaklık ülke Çin

Derlenen verilere göre, Çin 1 milyar 360 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olurken, bu ülkeyi 1 milyar 243 milyonluk nüfusu ile Hindistan takip ediyor. Verilere göre Çin'in dünya nüfusundaki payı yüzde 19,57. Yani dünyadaki her 5 kişiden biri Çinli. Listenin üçüncü sırasında yer alan ülke ise 'süper güç' olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD). ABD'nin 2013 yılı verilerine göre nüfusu yaklaşık 316,5 milyon kişi. Bu ülkeyi Endonezya, Brezilya ve Pakistan takip ediyor. Verilere göre, bu ülkelerin nüfusu ise sırasıyla yaklaşık olarak 247 milyon 950 bin, 199 milyon 880 bin ve 182 milyon 590 bin olarak hesaplandı.

Yoğunluk Asya kıtasında

Dünyada nüfusu bir milyarın üzerinde olan ülkeler sadece Çin ve Hindistan olurken, 100 milyonun üzerinde olan ülke sayısı ise 11 oldu. Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Rusya, Japonya ve Meksika olarak sıralandı. Dünyanın en kalabalık ülkeleri Asya kıtasında bulunuyor. Zira nüfusu en fazla olan ilk 10 ülkeden Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Rusya ve Japonya Asya kıtasında yer alıyor.