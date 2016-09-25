Dünyadan Halep tepkisi

Suriye'de isyancılarla hükümet güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Halep'te durum giderek kötüye giderken uluslararası toplum, ülkedeki en ağır savaş koşullarına maruz kalan bu şehirde yaşananlara tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, "askeri açıdan gerginliğin daha da tırmanmasından dehşete düştüğünü” ifade etti.

Ban, özellikle Suriye hükümet güçlerinin isyancıların kontrolündeki bölgelerde yangın bombaları ve sığınakları imha etmek için kullanılan gelişmiş bombalar kullandığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Ban, bu tür ağır silahların nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasının bir "savaş suçu” teşkil edebileceğini vurguladı.

Rusya'ya harekete geçme çağrısı

Avrupa Birliği'nden de Halep'te uluslararası insan haklarının ihlal edildiği yönünde eleştiriler geliyor. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nin Halep'e yönelik ortak açıklamasında ‘'Rusya'nın Suriye'de silahların susması için diplomatik girişimlere yönelik somut adımlar atma isteğini ve yetisini ortaya koymasının yine Rusya'nın elinde olduğu'' ifadelerine yer verildi. Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den de Halep'teki hava saldırılarının derhal sona erdirilmesi yönünde bir talep gelmişti.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve savaş öncesinde bir ekonomi metropolü olarak bilinen Halep 2011 yılında bu yana yoğun saldırılara hedef oluyor. Şehrin bir bölümü Beşar Esad'a bağlı güçlerin, bir kısmı da isyancıların elinde.

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DW/SÖ/BS