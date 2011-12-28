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Ekonomi

Dünyadaki vekiller ne kadar aylık alıyor?

Emekli milletvekillerinin maaşını 5 bin liradan 8 bin liraya çıkaran düzenleme Avrupa ve Amerika’daki...

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Emekli milletvekillerinin maaşını 5 bin liradan 8 bin liraya çıkaran düzenleme Avrupa ve Amerika’daki emekli vekillerin aylığını da gündeme getirdi. Almanya’da 8 yıl vekillik yapıp emekli olan bir vekilin yaklaşık 1.534 Euro (3.782 TL) maaş aldığı ortaya çıktı.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Türkiye’de yeni düzenlemeyle tartışma konusu olan emekli milletvekili maaşları Avrupa ülkelerinde düşük seviyelerde seyrediyor. Almanya gibi bazı ülkelerde, vekillerin asgari düzeydeki emeklimaaşı,memur ve işçi emeklililerinin aldığı aylıkla hemen hemen denk. Almanya’da vekilmaaşı 7 bin 668 Euro (19 bin 170 TL). 67 yaşında emekli olan bir Alman vekilin Bundestag’tan emekli olabilmek için 4’er yıldan 2 dönem görev yapması gerekiyor. Bu hesaba göre 8 yıl vekil olan bir Alman, yaklaşık 1534 Euro (3 bin 782 TL) emekli maaşı alıyor. Almanya’da ortalama emekli maaşıysa, vekillerin asgari emekli maaşının biraz üzerinde: 1550 Euro (3 bin 875 TL). Emekli bir Alman vekil en fazla 27 yıl çalışabiliyor, bu kadar uzun çalışması halinde ise aylık emekli maaşı 5 bin 175 Euro (12 bin 836 TL) oluyor.


Fransa'da indirildi

Fransa’da ise vekillerin ortalama emekli maaşı 2 bin 700 Euro (6 bin 700 TL) seviyesinde. Ortalama emekli maaşının ise bin 95 Euro (2 bin 730 TL) olduğu ülkede, emekli vekil maaşlarının eleştiri konusu olması nedeniyle 2011 yılı başından itibaren emekli vekil maaşlarında yüzde 8’lik indirim kararı alındı.


ABD'deki durum

ABD’de emekli Kongre üyelerinin maaşı yasaya ve görev sürelerine göre değişiyor. 2006 tarihli araştırmaya göre, 413 emekli üyenin eski tarihli yasaya tabi olan 290’ının ortalama yıllık maaşı 60 bin 972 dolar. Bu da, aylık yaklaşık 9 bin 650 TL’ye denk geliyor. Yeni yasaya tabi olan 123 üyenin ise ortalama maaşı yıllık 35 bin 952 dolar. Bu ise aylık 5 bin 644 TL yapıyor.


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