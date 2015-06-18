Dünyadaki her 10 mülteciden biri Türkiye'ye sığındı



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2014'e ilişkin rakamlarını açıkladı. UNHCR Yüksek Komiseri Antonio Guterres çarpıcı rakamlar sundu.

Mülteci sayısı 60 milyona dayandı. Bu, Büyük Britanya'nın nüfusuna denk geliyor.

İç savaşın devam ettiği Suriye, Afganistan ve Somali, mültecilerin kaçtığı ülkelerin başında yer alıyor.

Makedonya için uyarı

Terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği Nijerya ve Irak'tan da yoğun mülteci akını yaşanıyor. Güney Sudan, Burundi ve Yemen'de ise iç savaş mülteci dalgalarına yol açıyor.

Avrupa ülkelerinden Ukrayna'da iç savaşın önü alınamadı. Gözlemciler Makedonya için de uyarıda bulunuyor.

Mültecilerin yüzde 51'i 18 yaşın altında. 2009 yılında bu oran yüzde 41 seviyesindeydi.

Türkiye ilk sırada

2014'te mültecilerden yüzde 11'inin sığındığı Türkiye, göçmenlere kapısını açan ülkelerin başında geliyor. Lübnan da nüfusuna kıyasla en çok mülteci alan ülke konumunda. Her 1000 Lübnanlıya 232 mülteci düşüyor.

Her 1000 Ürdünlüye 87, Pasifik Okyanusu'ndaki ada devleti Nauru'da ise her 1000 yerliye 39 mülteci düşüyor.

Avrupa'da yalnızca İsveç…

Avrupa ülkelerinden yalnızca İsveç en çok mülteci alan 10 ülke arasına girmeyi başardı. Her 1000 İsveçliye 15 mülteci düşüyor.

Mülteci krizinin eşi benzeri görülmemiş boyutlar aldığına işaret eden UNHCR Yüksek Komiseri Antonio Guterres, sözkonusu gerçekler dikkate alınarak aynı seviyede önlemleri yürürlüğe koymaya çağırıyor.