Dünyada yoksulluk azalıyor

T24- BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, dünyada yoksulluğu azaltmada ilerleme kaydedildiğini ancak bu ilerlemenin geçmişte olduğundan daha yavaş kaydedildiğini söyledi.





BM’nin 2010 Milenyum Kalkınma Hedeflerini açıklaması sebebiyle New York’ta bir konuşma yapan Ban, küresel mali krize rağmen yoksulluğun 2015 yılı itibariyle yüzde 15 azaltılması hedefine ulaşılacağını söyledi. Böylece yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı 920 milyona inecek. Bu rakam 1990 yılı rakamının yarısına eşit.





Ban, yoksulluğun azaltıldığı bölgelerin başında Asya’nın geldiğini söyledi.

