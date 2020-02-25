Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 699'a yükseldi

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Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 699'a yükseldi. Dünya çapında 80 bin 146 vaka olduğu doğrulandı.

Ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'in salgının başladığı bölgesi Hubey'de görülürken, Türkiye'nin sınır komşusu İran, dünyada Koronavirüs bağlantılı can kaybının en çok görüldüğü ikinci ülke oldu. İran'da ayrıca 61 kişiye Koronavirüs taşıdığına dair teşhis konuldu. Türkiye, İran'la sınırlarını 23 Şubat itibariyle geçici olarak kapatıldı.

Türkiye'nin bir başka komşusu olan Irak'ta da ilk defa bir vaka görüldüğü doğrulandı.

Avrupa'da şu ana kadar görülen en büyük yeni tip Koronavirüs salgını İtalya'da yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 229 Kovid-19 vakası olduğu doğrulandı ve 7 kişi hayatını kaybetti. İtalyalı yetkililer, salgının daha da büyümesini önlemek için virüsün görüldüğü kasabalara giriş-çıkışı minimuma indirmeye çalışıyor.

Salgının başladığı Çin'de doğrulanan vaka sayısı 77 bin 658'e çıktı. Dün virüsle bağlantılı sebeplerle 71 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkedeki toplam ölü sayısı 2 bin 663'e çıktı. Ülkedeki doğrulanmış vakaların 64 bin 786'sı Hubey'de bulunuyor.