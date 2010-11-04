-DÜNYADA YAŞANACAK EN İYİ ÜLKEYİ SEÇTİLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.11.2010 - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) yeni İnsani Gelişme Endeksine (İGE) göre, dünyada yaşanacak en iyi ülke Norveç, yaşam standartları en düşük ülke ise Zimbabve. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, UNDP Başkanı Helen Clark'ın da katıldıkları toplantıda açıklanan raporda, ülkeler çok yüksek, yüksek, orta ve düşük insani gelişmenin görüldüğü ülkeler olarak gruplara ayrıldı. Endekste Türkiye de 0,679'luk bir değerle 169 ülke arasında 83. sırada yer alarak 'yüksek insani gelişme' gösteren ülkeler sınıfına girmişti. Listeye göre Norveç en yüksek insani gelişme endeksiyle 1. sırada yer alırken, Avusturya 2., Yeni Zelanda 3., ABD 4., İrlanda 5., Liechtenstein 6., Hollanda 7., Kanada 8., İsveç 9. ve Almanya 10. sırada yer aldı. Endekste Japonya 11., İsrail 15., Yunanistan 22., İngiltere 26., Birleşik Arap Emirlikleri 32., Kıbrıs Rum kesimi 35. sıraya yerleşirken, "en yüksek insani gelişme endeksine" sahip ülkeler genelde Batı ülkeleri oldu. Doğumda yaşam beklentisinde Japonya 83,6 yaşla başı çekerken, Afganistan 44,6 ile en alt sırada yer aldı. Raporu hazırlayanlardan Jeni Klugman gazetecilere yaptığı açıklamada, genel olarak ülkelerin insani gelişme açısından özellikle son 40 yılda son derece ileri gittiğinin görüldüğünü belirtti.