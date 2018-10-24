Dünyada tek örneği Samsun'da; Deniz dolgusunda 18 çukurlu golf sahası

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, deniz dolgusu yapılarak kurulan ve bu alanda dünyada tek olma özelliği taşıyan 18 çukurlu golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor.

Samsun\'da, 2016 yılında deniz doldurularak oluşturulan alana yapılması ile dünyada tek olma özelliği taşıyan Samsun Golf Kulübü Sahası, bu yıl 9 çukurdan 18 çukura çıkarıldı. Uluslararası standartlara kavuşturulan 650 dönüm üzerindeki Karadeniz’in tek golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor. 3 yapay gölet bulunan sahada, çocuklara da golf eğitimi veriliyor. Kentte prestij projeleri arasında gösterilen saha ile bölgede golf sporuna olan ilgi de arttı.

ŞAHİN: GOLF SAHASI, PRESTİJ PROJEMİZDİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, golf sahasının yapılmasının kente büyük katma değer sağladığını söyledi. Başkan Şahin, \"Golf tabi görüntüde elitlerin oynadığı bir spor olarak görülüyor. Ama Samsun\'da olması çok değişik kesimlerin de bu spordan istifade etmesine, bu sporu yapmasına vesile oluyor. Tabii ki şehri tanıtma adına da müsabakalar oldukça kentimiz tanıtılmış oluyor. Samsun\'un tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor. Bu nedenle böyle bir hizmetin Samsun\'a kazandırılmasını çok önemli ve yerinde buluyorum. Yaygın bir spor değil, ama bu sporu yapanlar sürekli bir hareket içinde de olduğu için sağlık açısından da fayda sağladığını düşünüyorum. İnsanlar spor yaparken günlük stresten, sıkıntıdan uzaklaşıyor, dinlenmiş oluyor. Karadeniz\'de tek olan bu sahamız Samsun\'un prestij projelerinden birisidir\" dedi.

SAMSUN GOLF SAHASI

Samsun\'da 2016 yılında yapılan golf sahası, dünyada ilk ve tek olan deniz doldurularak yapılan golf sahası olma özelliği taşıyor. Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla faaliyete geçirilen Samsun Golf Kulübü Sahası, Türkiye standartlarının üzerindeki alt yapısıyla ilgi görüyor. Atakum sahilinde 600 dönüm açık alan üzerinde kurulu,18 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek seviyeye çıkarıldı. 6 bin 200 metre ve 72 vuruşluk saha olarak hizmet verecek olan golf sahası ile zengin iş adamlarının ve spor turizminin şehre çekilmesi amaçlanıyor.



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