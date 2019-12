T24 - Son haftalarda takımın en formda oyuncusu olan Beşiktaş'ın 35 yaşındaki sol beki İbrahim Üzülmez'den, kendisi için "Dünyada tek" diyen Mehmet Demirkol'a yanıt geldi.



Manchester United maçında Rüştü’den sonra takımın en iyi isimlerinden biri olan ve rakip oyuncuları aldırdığı faullerle adeta çileden çıkaran Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu İbrahim Üzülmez hakkında Milliyet Yazarı Mehmet Demirkol’un yaptığı analize destek geldi.



Türkiye’de İbrahim ile karşılıklı oynayan savunma oyuncuları adeta ikinci baharını yaşayan 35 yaşındaki meslektaşlarından övgüyle bahsettiler, hakkını teslim ettiler.



Önder Turacı (Fenerbahçe)



Görev adamı, bizim maçta da iyi oynadı. Gollerde büyük payı vardı. İki asist yaptı. Bizi sağ ayakla şansa bağlı da olsa yine de yeteneği küçümsenmemeli. Şu an çok iyi başarı gösteriyor. Kaç yıldır Beşiktaş’ta kalmak da kolay bir iş olmadığına göre Üzülmez ağabeyin niteliği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Rakibe ikili mücadelede iyi baskı yapıp, onu yıldırıyor ve faul yaptırmak zorunda bırakıyor. Bu konuda da usta.



Sabri Sarıoğlu (Galatasaray)



O bir istikrar abidesi. Tecrübesinin yanında güçlü fiziği İbrahim ağabeyin en büyük artısı. Onun takımına faul kazandırma özelliğini takdir ediyorum. Fakat bunu Erman Toroğlu’na da sormak lazım. Çünkü Erman hoca, İbrahim Üzülmez’in sürekli faul yaptığını iddia ediyor.



Serkan Balcı (Trabzonspor)



Her şeyden önce çok tecrübeli. Faul yaptırmayı da çok iyi beceriyor. Ayrıca çok da iyi oynuyor. Yaşı ilerlemesine rağmen takıma yeni gelmiş gibi herkesten daha çok koşan tek oyuncu. Hem faullü pozisyonlarını yediriyor, hem de deneyimini konuşturuyor. Akıllı fauller yaptırıyor kısacası, topu takımına kazandırıyor.



Ali Tandoğan (Bursaspor)



İbrahim gibi oyuncular sayesinde Türkiye’de futbolu bırakma yaşı 35’in üstüne çıkacak. Futbolcu profesyonel bir şekilde yaşayınca böylesine güzel işler çıkarıyor. Faul yaptırma özelliği adeta İbrahim Üzülmez ile bütünleşmiş bir yetenek. Kolay iş değil. Bu onun futbol karakterini oluşturan en belirgin unsuru.



Mehmet Demirkol ne yazmıştı?



Demirkol, Manchester United - Beşiktaş maçı sonrası kaleme aldığı yazısında İbrahim Üzülmez hakkında bulunduğu yorumlar şöyle:



"İbrahim Üzülmez Türk futbolunun en büyük fenomenlerinden biri. Belki de bu ülkenin, belki de daha ötesi dünyanın en özgün futbol karakterlerinden. Onu özel yapan bir çok halden en önemlisinin altını çizmek lazım.



Normal bir savunmacı rakibini durdurmayı düşünür. İbrahim Üzülmez de bunu düşünüyor kuşkusuz, ama bambaşka bir metotla. Onun temel amacı rakip hücumcunun kendisine faul yapmasını sağlamak. Olmadı bu izlenimi vermek. Bunu müthiş bir yüzdeyle yaparak eşi benzeri olmayan bir oyuncuya dönüşüyor. Bunu Antep’te de yapabiliyor, Old Trafford’da da...



Türkiye’nin bir futbol ekolü yok belki ama, bir bireysel savunma ekolünü geliştirip mükemmelleştirmiş bir oyuncumuz var. İbrahim, dünyada tek!”