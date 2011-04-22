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Dünya

Dünyada sadece 3 kişinin konuştuğu dil kurtarılıyor!

Dünyada sadece üç kişinin konuştuğu dili yok olmaktan Oxford'lular kurtaracak.

22 Nisan 2011 03:00

T24 - Oxford Üniversitesi, dünyada konuşan sadece üç kişinin kaldığı Dusner dilini kurtarmak için Endonezya’nın Papua adasına bir bilim ekibi gönderdi.

Papua’nın ormanlarının derinliklerindeki balıkçı köyünde konuşulan dili, Dilbilimi, Filoloji ve Fonetik Fakültesi araştırmacıları keşfetmişler, geçen ekimde Dr. Suriel Mofu, dili kayıt altına almak için Endonezya’ya gitmişti. Ancak Dr. Mofu’nun gitmesinin akabinde bölgeyi sel suları basmış ve Oxford ekibi, Dusner dilini konuşan 60 yaşındaki kadınla 70’lerindeki iki erkeğin hayatta kalıp kalmadığını saptayamamışlardı. Sonunda Dr. Mofu’nun artık Dusner dilini konuşan kişilerle temas kurabildiği, dilin sözlüğünü ve gramerini hazırlama projesinin başlayabileceği açıklandı.

Dili konuşanların bu kadar azalmasının nedeninin, pek çok yerlinin çocuklarına eğitimde ve iş bulmada faydalı olacağı düşüncesiyle Malay dilini öğretmesi olduğu belirtiliyor. Dusner dili halen sadece evlilik gibi özel törenlerde kullanılıyor.


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