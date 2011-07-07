-DÜNYADA POLİSTEN ÇOK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞE ALINIYOR CENEVRE (A.A) - 06.07.2011 - Dünyada polisten çok özel güvenlik görevlisinin işe alındığı bildirildi. İsviçre'de Cenevre Üniversitesi Uluslararası Mezunlar Enstitüsü ve Kalkınma Araştırmaları'ndan bir grup uzmanın yıllık raporu, özel güvenlik endüstrisinin tüm dünyada hızla büyüdüğünü ve hükümetlerin polis alımından iki kat fazla sayıda kişinin özel şirketlerce güvenlik görevlisi olarak işe alındığını ortaya koydu. Raporda, dünyada kayıtlı özel güvenlik görevlisi sayısının, son 20 ila 30 yılda yüzde 200 ila 300 oranında bir artışı göstererek 20 milyonu bulduğu belirtildi. Dünyada 70 ülke değerlendirmesinin esas alındığı araştırmanın raporunda, tabanca gibi küçük silahların yanı sıra havan, el bombası, geri tepmeli tüfek, taşınabilir füze ve roketin dahil olduğu hafif silahlarda toplam ticaretin yılda 7.1 milyar dolar olduğunu gözler önüne serdi. Raporda, bu rakamın 1.1 milyar dolarına tekabül eden hafif silah ticaretinin, "küçük silahlar dahil olmak üzere diğer silahların ticaretinden önemli ölçüde daha az şeffaf" olduğu, bunların sadece beşte birinin resmen belgelendiği ifade edildi. İtalya, Almanya, Brezilya, İsviçre, İsrail, Avusturya, Güney Kore, Belçika, Rusya, İspanya, Türkiye, Norveç ve Kanada'nın her yıl bu silahları 100 milyon doların üzerinde değere ihraç ettikleri belirtilen raporda, yılda 100 milyon doların üzerinde silah ihraç eden ülkeler arasında ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa ve Pakistan'ın da yer aldığı belirtildi. Raporda, "bazı özel güvenlik şirketlerinin, ateşli silahların yasa dışı kazanımı faaliyetinde bulunduklarına, silahları hırsızlık yoluyla kaybettiklerine ya da cephaneliklerini kötüye kullandıklarına dair kanıta rağmen, böyle kanunsuz durumların sistematik biçimde kayıt altına alınmadığı" sözlerine yer verildi. Irak ve Afganistan'daki şirketlerin, tam otomatik taarruz tüfeği, makineli silahlar, keskin nişancı tüfeği ve bazı durumlarda roketatarlarla donandıklarına dikkat çekilen raporda, bu durumun, "bu silahların beyan edilen savunma amaçlı rolleri konusunda soru işaretleri doğurduğu" kaydedildi. Raporda, dünyada özel şirketlerin, beyan edilmemiş ve yasa dışı yollardan elde edilmiş silahların dahil olmayan biçimiyle, yılda satın aldığı ateşli silah sayısının 3.7 milyon, öte yandan dünyada emniyet teşkilatlarının yılda satın aldığı silah sayısının 26 milyon, silahlı kuvvetlerin de 200 milyon olduğu bildirildi. Raporda ayrıca Latin Amerika'daki özel güvenlik şirketlerinde çalışan başına silah oranının, Avrupa'daki şirketlerden 10 kat fazla olduğuna da dikkat çekildi.