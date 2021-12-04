Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı 10 şehirden 3’ü Türkiye’de

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden üçü Türkiye’de. 2020 ile 2021'in ikinci çeyrekleri arasında 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada İzmir, İstanbul ve Ankara ilk 10’da yer aldı.

İzmir yüzde 30’luk artışla ikinci sırada bulunurken İstanbul yüzde 26,4 ile dokuzuncu ve Ankara yüzde 25,8 ile 10. sırada listelendi. İlk 10’da Türkiye, Kanada, ABD ve Rusya’dan şehirlerin olması dikkat çekti.

Pandemi dönemi mercek altında

Euronews'in haberine göre Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Rapor 2020 ile 2021 ikinci çeyrek arasında 150 şehirde konut fiyatlarının ne kadar arttığını ortaya koyuyor. Bu son 1 yılın Covid-19 salgınına denk gelmesi açısından endeks sonuçları pandemi dönemindeki değişime işaret ediyor.

Son 1 yılda fiyatların en çok arttığı şehirlerin zirvesinde yüzde 30,8 ile Kanada’nın Halifax şehri yer alıyor. İzmir ile Güney Kore’nin başkenti Seul yüzde 30 artış ile ikinci sırayı paylaşıyor. ABD’nin Phoenix kenti yüzde 29,3 ile 4. sırada. Rusya’nın başkenti Moskova’da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 28,8 arttı.

Altıncı sıradaki Kanada’nın Hamilton şehrinde konut fiyat endeksi yüzde 28 artış gösterdi. ABD’nin San Diego şehri yüzde 27,1 ile yedinci sırada. Rusya’nın St. Petersburg kenti ise yüzde 26,7 ile San Diego'nun ardında sekizinci sırada yer aldı.

Artışta İstanbul dokuz; Ankara 10. sırada

İstanbul yüzde 26,4 ile küresel konut fiyat endeksinin en çok arttığı 9. şehir oldu. Kanada’nın Ottowa kenti ile Ankara yüzde 25,8 ile 10. sırayı paylaştı.

Listedeki 150 şehirden 11’inde fiyatlar düşerken bunların çoğunun İtalya’da olması dikkat çekti.

Venedik’te konut fiyatları son bir yılda yüzde 6,3 geriledi. Dubai’de ise yüzde 4,4 düşüş görüldü. İtalya’nın Genoa, Palermo ve Floransa şehirlerinde ise konut fiyatları yüzde 2 ila3 düştü.

Diğer bazı şehirlerde konut fiyat endeksinde son 1 yıldaki değişim oranı ise şöyle:

Kopenhag yüzde 20, Los Angeles yüzde 18,7; New York yüzde 16,8; Oxford yüzde 15; Sofya yüzde 11,9; Berlin yüzde 8,6; Londra yüzde 5; Paris yüzde 4,6, Selanik yüzde 4.