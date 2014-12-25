Dünyada konuşulmakta olan 6 bin dilin yarısı, yüzyılın sonunda yok olmuş olacak

UNESCO‘nun hesaplamalarına göre tüm dünyada şu an konuşulmakta olan 6 bin civarında dilin yarısı, yüzyılın sonunda yok olmuş olacak. Harita tehlike altındaki dilleri gösteriyor. Sarı tehlike altındaki, turuncu ciddi anlamda tehlike altındaki ve kırmızı renkli yerler kritik seviyede tehlike altında bulunan diller anlamına geliyor.

Verilere göre en fazla tehlike altındaki bölge Güney yarım kürede yer alıyor. ABD’nin batı sahilleri, Güney Amerika’nın amazon yağmur ormanların bulunduğu bölge, orta Afrika, Asya’nın güneyi, Avustralya’nın neredeyse tamamı ve onun kuzeyinde yer alan okyanusya adalarının çoğu risk altında görünen bölgeler.

Verileri göre dünyadaki dillerin yüzde 96’sı, toplam dünya nüfusunun sadece yüzde 3’ü tarafından konuşulmakta.