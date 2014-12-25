T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyada konuşulmakta olan 6 bin dilin yarısı, yüzyılın sonunda yok olmuş olacak

Verileri göre dünyadaki dillerin yüzde 96’sı, toplam dünya nüfusunun sadece yüzde 3’ü tarafından konuşulmakta

25 Aralık 2014 15:00

UNESCO‘nun hesaplamalarına göre tüm dünyada şu an konuşulmakta olan 6 bin civarında dilin yarısı, yüzyılın sonunda yok olmuş olacak. Harita tehlike altındaki dilleri gösteriyor. Sarı tehlike altındaki, turuncu ciddi anlamda tehlike altındaki ve kırmızı renkli yerler kritik seviyede tehlike altında bulunan diller anlamına geliyor.

Verilere göre en fazla tehlike altındaki bölge Güney yarım kürede yer alıyor. ABD’nin batı sahilleri, Güney Amerika’nın amazon yağmur ormanların bulunduğu bölge, orta Afrika, Asya’nın güneyi, Avustralya’nın neredeyse tamamı ve onun kuzeyinde yer alan okyanusya adalarının çoğu risk altında görünen bölgeler.

Verileri göre dünyadaki dillerin yüzde 96’sı, toplam dünya nüfusunun sadece yüzde 3’ü tarafından konuşulmakta.

 

ETİKETLER

dünya dilleriunescoabdgüney amerikayüzyılafrikaasya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24