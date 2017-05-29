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Ekonomi

Dünyada kağıt banknotların yerini plastik banknotlar alıyor

İngiltere’nin bu sene de 10 sterlinlik plastik banknotları piyasaya sunması bekleniyor

29 Mayıs 2017 22:36

Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuveyt, Endonezya, Malezya ve daha birçok ülkede plastik banknotların piyasaya sürülme işlemi gerçekleştirildi ve en son 2016 yılında İngiltere Merkez Bankası, 5 sterlinlik plastik banknotları piyasaya sunmaya başlamıştı.

İngiltere’nin bu sene de 10 sterlinlik plastik banknotları piyasaya sunması bekleniyor. Peki neden bu banknotlar tercih ediliyor?

 

Plastik banknotların avantajları

 

-Cüzdanda daha rahat taşınabiliyor ve çamaşır makinesinde kalsa dahi zarar görmüyor.
-Banknotlarda kullanılan malzeme sayesinde paralar asla yırtılmıyor ve suya değdiğinde ise ıslanmıyor.
-Paranın dayanıklılığı kağıt paraya göre 2.5 kat daha uzun ömürlü.
-Para kirlenmiyor ve kirlense de temizlenmesi mümkün.
-Paranın kalpazanlar tarafından taklit edilmesi imkansız hale geliyor.

Ancak bu plastik paraların tabi ki bazı dezavantajları da var. Plastik üzerine baskı yapmak zor ve plastik üzerindeki mürekkebin kullanıcıların parmaklarına bulaşması da rahatsız eden bir durum. Bu sebeple, kağıt paradan plastik paraya geçmek kolay olmuyor.

Yine de şimdiden birçok ülke tüm paralarını plastik olanlarla değiştirmiş durumda. Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Romanya örnek ülkeler arasında. Zamanla bu paraların kullanım sayısının diğer ülkelerde de artması bekleniyor.

 

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