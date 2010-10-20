Dünyada kaç internet kullanıcısı var?

T24

ITU'nın raporunda, dünyada internet kullanıcı sayısının son 5 yılda ikiye katladığı, bu yıl internet kullanıcısı sayısının 2 milyarı aşacağı belirtildi. Bu rakam 6,9 milyar olan dünya nüfusunun neredeyse üçte birine denk düşüyor.Bu yıl yeni internet kullanıcısı sayısının 162 milyonu gelişmekte olan ülkelerden olmak üzere 226 milyonu bulacağı belirtilen raporda, bu yıl sonunda gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yüzde 71'inin ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun yüzde 21'inin internete bağlanacağı kaydedildi.ITU'ye göre, Avrupa'da nüfusun yüzde 65'i internete bağlanırken, bu oran Amerika'da yüzde 55, Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 21,9 ve Afrika'da yüzde 9,6 seviyesinde bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerde okullarda, iş yerlerinde ve kamu alanlarında internet bağlantısının kritik öneme sahip olduğu, gelişmekte olan ülkelerde evlerde internete bağlanma oranı yüzde 13,5 iken bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 65 olduğuna işaret edildi.ITU, gelişmekte olan ülkelerde yüksek hızlı internet bağlantısını güçlendirmenin özelikle önemli olduğunu vurguladı.Bu arada cep telefonu kullanıcısının doyum noktasına ulaşması nedeniyle yeni cep telefonu abone sayısının yavaşladığı belirtildi.Bu yıl sonunda cep telefonu abonesi sayısının 5,3 milyarı bulacağı, bunun 940 milyonunun yüksek hızlı bağlantıya sahip olduğu ifade edilen raporda, dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının cep telefonu şebekeleri kapsama alanında yaşadığı kaydedildi.