Dünyada ilk soğuk kolajenli içecek İzmir'de 

Haber:Nevra UÇKAÇ- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)- İZMİR Kemalpaşa\'da faaliyet gösteren ilikli kemik suyu fabrikasında, dünyada ilk defa soğuk kolajenli içecek hazırlanıyor. Reyhan, nane, limon ve ilikli kemik suyundan hazırlanan içeceğin tadıyla limonatayı andırdığını söyleyen firma sahibi Hüseyin Cengiz, bu doğal ve sağlıklı içecek için ilk siparişi Dubai\'den aldıklarını belirtti.

Kemalpaşa\'nın Bağyurdu Mahallesi\'nde kurulan ilikli kemik suyu fabrikasında, katkısız ve koruyucusuz 8 ürün çeşidi hazırlanıyor. İlikli kemik suyundan yaptıkları katkısız ve koruyucusuz geleneksel çorbaların 6 ay önce raflardaki yerini aldığını anlatan Zel İlikli Kemik Suyu Fabrikası sahibi Hüseyin Cengiz, Türkiye genelindeki ulusal zincir mağazalar ve yerel marketlerin tamamı ile birlikte 6 bin civarında noktada ürünlere ulaşılabildiğini ifade etti. Kemik suyunun içimi konusunda tereddüt yaşayanlara özel, yeni bir ürün geliştirdiklerini söyleyen Cengiz, \"Dünyada ilk defa soğuk içecek formunda, ev yapımı limonata tadında bir içecek hazırladık. Soğuk içecek formunda ilikli kemik suyundan kolajen iksir yaptık. Bir şişede kişinin günlük ihtiyacını karşılayacak 5 bin 500 ppm kolajen var. İçeriğinde reyhan, nane, gerçek limon ve ilikli kemik suyu bulunuyor. Ancak ilikli kemik suyunun tadını reyhan ve naneyle baskıladık. Çocuklar da rahatlıkla içebilir. Asla kemik suyu içtiklerini anlamayacaklar. İlk sipariş Dubai\'den geldi. Kısa süre içinde ihracatına başlıyoruz\" dedi.

\"KIRIŞIKLIKLARI AZALTIP GENÇLEŞTİRİYOR\"

Kolajenin ciltteki kırışıklıkları azaltıp gençleştirdiğini dile getiren Cengiz, sindirim sistemini düzenleyen, göz sağlığını koruyan, kemik ve eklemleri güçlendiren bir mineral olduğunu ifade etti. Yeni içeceğin içeriğinde bulunan jelatin, glisemin ve kolajen gibi minerallerin vücuda katkı sağladığını söyleyen Cengiz, içeriğindeki yoğun kalsiyum nedeniyle gelişme çağındaki çocuklara önerildiğini vurguladı.

\"SAĞLIK VE LEZZET AYNI CAM ŞİŞEDE\"

Yemeklerde kullanılan koruyuculu toz bulyonlara karşı yeni bir ürün daha geliştirdiklerini belirten Cengiz, \"Katkılı ve koruyuculu bulyonlara karşı doğal ve katkısız bir ürünümüz var. Bulyonlarla aynı fiyatta satışa sunuyoruz. Hem sağlıklı hem lezzetli olması nedeniyle yoğun talep görüyor. Sağlık ve lezzeti aynı cam şişede sunuyoruz. Yemek şirketleri için özel ambalajlarda hazırladık ve bir kısmına satışa başladık. Marketlere şişeleyip verdiğimiz gibi endüstriyel ambalaj içerisinde yemekhanelere sunuyoruz\" dedi.

\"KEMİK EN AZ 9 SAAT KAYNATILMALI\"

İlikli kemik suyunun 7\'den 70\'e herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olduğunu ifade eden Cengiz, \"Bebeklerde ek gıdaya geçtikten sonra kullanımı başlıyor, yaşlılık dönemine kadar her şekilde tüketilebilir. Kadınların güzellik amacıyla kullandığı ürünler çocukların gelişimi açısından da tercih ediliyor. Yıllarca annelerimiz kemiği iki üç saat kaynattıktan sonra suyunu bize içirirdi. Ama bizim yaptığımız araştırmaya göre kemiğin içindeki kalojen, jelatin, glisemin ve diğer faydalı besinlerin suyla buluşması için en az 9 saat kaynatılması gerekir\" diye konuştu.

İLİKLİ KEMİK SUYU KAFELERİ AÇILACAK

Tamamıyla yerli sermaye ile kurulan şirketin yabancı sermayeden de teklif aldığını dile getiren Cengiz, üretime devam edip katma değeri yüksek ürünleri hem yurt içi hem yurt dışına pazarlamak istediklerini söyledi. Cengiz, \"Yaşadığımız ekonomik krizden çıkışın tek yolunun üretimden ve katma değerli ürünlerin satışından geçtiğini biliyoruz. Ekip olarak her gün daha fazla çalışıyoruz. Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile ortak çalışmalarımız var. TÜBİTAK\'a bir proje yazdık\" dedi. Ürün çeşidini arttırmaya hedeflediklerini anlatan Cengiz, yeni projelerinin ilikli kemik suyu ürünlerinin bulunduğu kafeler açmak olduğunu dile getirdi.

\"2018 SONUNDA 3 ŞUBE AÇACAĞIZ\"

Fizibilitelerin tamamlandığını ve 2018\'in sonunda 3 şube açacaklarını söyleyen Cengiz şöyle konuştu:

\"İlikli kemik suyu çeşitlerinin satılacağı kafelerden İstanbul, İzmir ve Ankara\'da en az bir şube açacağız. Çocuklarımızın asitli ve şekerli ürünler yerine sağlıklı içeceklerle buluşmasını istiyoruz. Yıl sonuna kadar 3 farklı noktada açılacak. Daha sonra bütün ülkeye yaymayı planlıyoruz. ABD ve İngiltere\'de kemik suyu kafeleri var. Türkiye\'de ilk olacak.\"

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