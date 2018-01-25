Dünyada ilk eSpor takımını kuran kulüp olan Beşiktaş, Barcelona'da sahne alacak

Dünyada eSpor sahnesine adım atan ilk spor kulübü unvanını elinde bulunduran Beşiktaş JK, 26 Ocak'ta Barcelona'ya gidiyor.

FIFA Ultimate Team(FUT) 18'de (spor simülasyon video oyunu) elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettiren ve elektronik sporlar sahnesinin önde gelen turnuvalarından FIFA eWorlds Cup’a katılma hakkı elde eden Burhan “BNY” Yerli, Barcelona’da Beşiktaş eSports formasıyla sahne alacak. Hafta sonu turnuvalarında aldığı başarılı skorlarla önemli bir sıralama elde eden Burhan “BNY” Yerli, bu başarısıyla EA Sports tarafından etkinliğe davet edildi.

Yılın ilk global FUT etkinliği 26-28 Ocak tarihleri arasında dünyanın önde gelen futbol şehirlerinden Barcelona’da düzenlenecek. FIFA Ultimate Team 18’de başarı elde eden 128 ismin davet edildiği turnuvada, oyuncular ilk 16’ya girmek için mücadele edecek. Üç gün içinde iyi bir performans göstererek 16 isim arasına adını yazdıran FUT oyuncuları, FIFA eWorld Cup 2018 Grand Final turnuvasına katılma hakkı kazanacak ve en iyi olmak için ter dökecek.

Başarı göstererek etkinliğe davet edilen 128 FUT Champions oyuncusu, üç gün sürecek çekişmenin ardından son 16’ya isimlerini yazdırmaya çalışacak. Sekiz kişinin PlayStation 4’ten seçileceği etkinlikte, geri kalan sekiz kişi de Xbox One oyuncuları arasından alınacak. Turnuva öncesi, sonrası ve tüm maçlarıyla EA Sports’un Twitch.tv ve YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

(Hürriyet)