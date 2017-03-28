“Dünyada hiçbir örneği olmayan bu anayasa kaos doğurur”

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, 16 Nisan’da referanduma gidecek anayasanın dünyada hiçbir örneği olmadığını söylerken, “Bu sistemden kaos doğar” dedi.

Gök, anayasa değişikliği teklifini Ankara’nın Elmadağ ve Bala ilçelerinde yaptığı esnaf ziyaretleri ve kahvehane toplantılarıyla vatandaşlara anlattı. Gök, Çankaya Belediyesi’nin, Bala ilçesinin köyü iken Çankaya’ya bağlanıp birer mahalle haline dönüşen Tohumlar, Kömürcü, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Yaylaköy ve Akarlar’da yaşayan çiftçi vatandaşlara ceviz ağacı dağıtım törenine katılarak vatandaşlara fidan dağıttı.

Gök buralarda yaptığı konuşmalarda, "ülkeye korku salan ve kendinden olmayan herkesi terörist sayan anlayışın 16 Nisan’da duvara çarpacağını" söyledi. Referandumun, toplumu sindirmeye çalışan anlayışın geri tepmesine yol açtığı için hayırlı olacağını söyleyen Gök, iktidarın bir-iki puan oy alabilmek için Türkiye’yi uluslararası arenada utanç verici bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını ifade etti

"Bu tabloyu hak etmiyoruz"

Türkiye’nin bakanlarının bazı ülkelere gidemediğini hatırlatan Gök, “Böyle bir tabloyu haketmiyoruz. Ulusal onurumuz kırıldı. Ülkemizin onurunu koruması beklenenler üç-beş oy fazla alacağız diye zil takıp oynadılar. Türkiye’nin yüzde 50’sini, dünyanın tümünü reddeden bir anlayış olamaz. Türkiye’nin başını yaslayacağı dünyada bir tek dostu kalmamıştır” dedi.

Gök, tek adam projesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için değil, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dâhil kim seçilirse seçilsin karşı olduklarını anlattı.

Verilmek istenen yetkilerin bir diktatör doğuracağını söyleyen Gök, şunları ifade etti:

”Bir partinin genel başkanı aynı zamanda hem cumhurbaşkanı, hem başbakan oluyor, kararname çıkarıyor, hâkimleri savcıları atıyor, meclisi feshediyor. Verilen bu yetkileri kim kullanırsa kullansın diktatör olur. Kemal Kılıçdaroğlu seçilse bile bu yetkilere sahip olmasını istemeyiz. Dünyada hiçbir örneği olmayan bir sistem Türkiye’ye dayatılıyor. Bu sistemden kaos doğar. Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle yönetecekse TBMM ne iş yapacak. Kanunu cumhurbaşkanı çıkaracaksa 600 milletvekili değil 60 milletvekili olsa ne çıkar.”

Levent Gök, "yıllarca 'FETÖ' ile birlikte yürüyen, devlet olanaklarını kamunun ve belediyelerin bütün olanaklarını 'FETÖ’ye kullandıran iktidarın, FETÖ’nün 15 Temmuz’da başaramadığı darbeyi anayasayı değiştirerek yapmak istediğini" söyledi.