Dünyada her 4 kişiden biri Müslüman

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew'un açıkladığı bir rapora göre, dünyadaki Müslümanların sayısı 1,5 milyar eşiğini aştı.



BBC'nin haberine göre 6 milyar 800 milyonluk dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri (%23'ü) Müslümanlardan oluşuyor.



Pew Din ve Kamu Yaşamı Forumu'nun üç yıl süren çalışmasının ürünü olan rapor, Müslümanların yüzde 60'ının Asya'da yaşadığını gösteriyor.



Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan Müslümanlar ise toplamın sadece yüzde 20'sini oluşturuyor.



Müslümanların değişen dağılımı



232 ülkeden nüfus verilerini inceleyen araştırmacılar Müslümanların geleneksel dağılımının da değiştiğini gördü.



Günümüzde Almanya'da Lübnan'dakinden daha fazla Müslüman yaşıyor.



Rusya'daki Müslüman nüfus, Ürdün ve Libya'dakilerin toplamını aşarken, Çin'dekiler de Suriye'dekilerden daha büyük bir topluluk.



Dünya genelinde Müslümanların yaklaşık beşte biri, yani 317 milyon kişi Müslüman nüfusun çoğunlukta olmadığı ülkelerde yaşıyor.



Araştırmacılar bu kapsamda dünyanın en büyük üçüncü Müslüman topluluğuna ev sahipliği eden Hindistan'ın durumuna dikkat çekiyor. Burada yaşayan milyonlarca Müslüman, nüfusun ise sadece yüzde 13'ünü oluşturuyor.



Küresel Müslüman Nüfus Haritası raporu, bu alanda şimdiye dek yapılan en kapsamlı çalışma olarak ifade ediliyor.



Raporu inceleyen Princeton Üniversitesi'nden Amaney Jamal verilerin, "Araplar Müslümandır, Müslümanlar Araptır" şeklindeki önyargıları yıktığını söyledi.



İslam, Hıristiyanlıktan sonra dünyanın en yaygın ikinci dini. Hıristiyanların sayısı ise 2 milyarın üzerinde.



Kuruluş, gelecek yıl Hıristiyanlığın dağılımı üzerine de benzer bir araştırmaya hazırlanıyor.



Şiiler yüzde 10 kadar



Pew Forumu, raporda Sünni-Şii dağılımını da incelemeyi hedeflediklerini, ancak verilerin sınırlı olması nedeniyle umdukları ölçüde sonuç alamadıklarını belirtti.



Bununla birlikte Şiilerin Müslümanların yüzde 10 ila 13'lük bir bölümünü oluşturduğu tahmin ediliyor.



Şiilerin yüzde 80'i ise dört ülkede toplanıyor: İran, Pakistan, Hindistan ve Irak.



Dünyadaki Müslümanların üçte ikisinin 10 ülkede yaşadığını belirten rapor, bunları Endonezya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, İran, Türkiye, Mısır, Cezayir, Fas ve Nijerya olarak sıralıyor.



Avrupa'da yaşayan 38 milyon Müslümansa, kıta nüfusunun yüzde beşini oluşturuyor.



Pew Forumu gelecek yıl da bu verilerden hareketle Müslüman toplumların büyüme eğilimlerini ve gelecekteki konumlarını inceleyecek.

