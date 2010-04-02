Dünyada en yüksek ücreti R. Madrid veriyor

T24 - 2009 yılı itibarıyla oyuncularına ortalama en çok ücret ödeyen takım 4.7 milyon euro ile İspanyol devi Real Madrid. Türkiye'de ise en çok kazananlar 3.5 milyon euro ile Emre Belözoğlu, Nihat Kahveci ve Daniel Güiza



Sporting Intelligence internet sitesi, 2009 yılında oyuncularına en çok para kazandıran takımları açıkladı. Amerikan liglerinde mücadele eden takımların ilk sıraları domine ettiği araştırmada, ilk 30 arasına sadece üç futbol takımı girebildi. Araştırmaya göre futbol takımları arasında maaş şampiyonu İspanyol Real Madrid. Bir oyuncusuna yıllık ortalama 4.7 milyon euro ücret ödeyen Madrid'i, 4.5 milyon euro ile ezeli rakibi Barcelona takip ediyor. Listede 4'üncü, futbol takımları arasında ise Rus işadamı Roman Abramoviç'in takımı İngiliz Chelsea bulunuyor. Chelsea'nin ödediği yıllık ortalama ücret ise 3.9 milyon euro civarında. Dünyaca ünlü kulüplerin verdikleri ortalama ücretler ile Türkiye'deki futbolcuların kazandıkları arasında ise adeta uçurum var. Yayınlanan rakamların 2009 verileri göz önüne alındığında ve yeni sezona transferleriyle damga vuran Real Madrid, Barcelona gibi takımların Cristiano Ronaldo'ya 13 milyon euro, Zlatan İbrahimoviç'e de 12 milyon ödedikleri düşünüldüğünde bu uçurumun daha da artması söz konusu.





Raul 6.3 milyon alıyor



Nitekim 2009 yılında Real Madrid bir oyuncusuna 4.7 milyon euro ücret öderken, şu an Türkiye'de en çok kazanan futbolcular Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ve Daniel Güiza ile Beşiktaşlı Nihat Kahveci. Üç futbolcu da kulüplerinden bu yıl için 3.5 milyon euro alırken, Real'in yedek kulübesinin değişmezlerinden Raul'un yıllık ücreti 6.3 milyon euro.





Hido ve Memo'nun ücreti NBA ortalamasının 2.3 katı



ARAŞTIRMAYA göre dünyada sporculara en fazla para kazandıran lig Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA. Dünyada da izlenme rekorları kıran ligde bir oyuncu ortalama 3.9 milyon dolar ücret alıyor. NBA'deki temsilcilerimden Hidayet Türkoğlu ile Mehmet Okur'un kazançları ile NBA ortalamasının iki katından bile daha fazla. Bu sezon Toronto Raptors forması giyen Hido ile Utah Jazz'daki serüvenine devam eden Mehmet Okur'un yıllık ücretleri 9 milyon dolar. NBA'deki bir diğer temsilcimiz ise Milwakuee Bucks forması giyen Ersan İlyasova. Ersan ise takımından NBA ortalamasının neredeyse yarısına karşılık gelen 2.1 milyon dolarlık bir ücret alıyor.





1.277 çalışana 116 milyon euro



FUTBOLDA sadece oyunculara değil bütün çalışanlara en çok ücret veren takımların başında Arsenal geliyor. 2009 yılında kadrosunda 62 futbolcu, 38 teknik çalışan, 196 yönetim çalışanı ve 88 saha sorumlusunun yanı sıra özellikle maç günleri çalışan 893 geçici personel bulunduran Arsenal, 1.277 kişiye toplam 115.8 milyon euro ödeme yaptı. Bu ödemelerin yaklaşık 100 milyon eurosu maaş ödemelerine ayrılırken 12 bin euro sosyal güvenlik masraflarına, kalan 4 milyon euro ise diğer emeklilik ücretlerine aktarıldı.





İlk 5'te üç futbol kulübü var



New York Yankees MLB (Beyzbol) 5.2 milyon euro

Real Madrid La Liga (Futbol) 4.7 milyon euro

Barcelona La Liga (Futbol) 4.5 milyon euro

Chelsea Premier (Futbol) 3.9 milyon euro

Dallas Mavericks NBA (Basketbol) 3.8 milyon euro







