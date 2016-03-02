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Ekonomi

Dünyada en yüksek işsizlik nerede?

Uluslararası Çalışma Örgütü: Tüm dünyada 200 milyon kişi işsiz; bu krizden en çok gençler etkileniyor

02 Mart 2016 14:31

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder, dünyadaki en yüksek işsizlik oranının Arap ülkelerinde olduğunu söyledi.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen istihdam politikaları konulu foruma katılan Ryder, "Tüm dünyada en yüksek işsizlik Arap ülkelerinde görülüyor. Bunun aşılması için kalkınma oranını yükseltmenin yanı sıra özel sektörün de iş imkânı oluşturmasına katkı sağlamak gerekiyor" dedi.

Dünyadaki işsizlik oranının yüksekliğine dikkati çeken Ryder, "Dünyada genç istihdamı konusunda kriz yaşanıyor. Tüm dünyada 200 milyon kişi işsiz. Bu krizden en çok gençler etkileniyor" diye konuştu.

Dünyadaki kalkınma oranının yüzde 3 ile 3,5 düzeyinde olduğunu dile getiren Ryder, bunun her yıl çalışma hayatına atılan 40 milyon gence iş imkânı sağlama konusunda yeterli olmadığını ifade etti.

 

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