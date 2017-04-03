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BBC Türkçe

Dünyada en çok çocuk istismarı sitesi Avrupa'da

İnternet İzleme Vakfı, çocuk istismarı içeren görsellerin internetten kaldırılması için çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Vakfın 2016 raporuna göre, dünya çapında çocuk istismarı sitelerinin yüzde 60'ı Avrupa merkezli.

03 Nisan 2017 17:06

Avrupa, çocuk cinsel taciz resimleri ve videoları yayımlayan internet sitelerini barındırmada dünyada ilk sıraya yükseldi.

2016 raporuna göre

Türkiye ve Rusya da Avrupa bölgesi kapsamında rapora dahil.

Geçmişte çocuk cinsel içeriği kapsayan internet adreslerinin büyük bölümü ABD'de yer alırken, Avrupa 2016'da Amerika ve Kanada'yı geçerek ilk sıraya yerleşti.

İnternet İzleme Vakfı, çocuk istismarı içeren görsellerin internetten kaldırılması için çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu.

Çocuk istismarı içeren linkler 2015'ten 2016'ya Kuzey Amerika'da yüzde 20 oranında azalırken Avrupa'da yüzde 19 oranında arttı.

Kuzey Amerika'daki ise bu düşüşe neden olarak Amerika'nın bu içerikleri barındıran internet sitelerinin bildirimini zorunlu kılan yeni yasaları yürürlüğe koymuş olması olarak gösteriliyor.

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