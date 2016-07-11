Dünyada deniz doldurarak yapılan ilk golf sahasında sona gelindi!

Samsun'da büyük bölümü deniz doldurarak yapılan golf sahasında sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, 9 çukurlu golf sahasının dünyada deniz dolgusuna yapılan ilk golf sahası olduğunu belirtti.



Bir yıl önce başladıkları golf sahasında sona yaklaştıklarını bildiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Golf tesisimiz, dolgu alan üzerine yapılan dünyadaki ilk saha olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de de 9 delikli, sınıfında en büyüğünü inşa ediyoruz. 370 dönüm arazide kurulacak sahamızın 250 dönümü golf, 120 dönümü ise peyzaj ve rekreasyon alanı olacak. Alanda 3 de suni göl bulunuyor. Şehrimize büyük prestij kazandıracak golf sahamız ayrı zamanda turizmi de tetikleyecek. Bunun heyecanı ile çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. İnşallah açılışını çok yakında halkımızla yapacağız."

"Golf bir kültürdür"

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; Yılmaz, Samsun'un dünyanın en çok kazandıran sporu olan golften büyük ekonomik kazanç sağlayacağına inandığını anlatarak, şunları kaydetti: "Dünyada 61 milyon insan golf oynuyor. Bunlardan 27 milyonu golf için seyahat ediyor. Amerika'da 196 milyar dolar olan golf endüstrisi, İspanya'da 5 milyar Euro, Türkiye ise 150 milyon Euro civarında. Samsun, golf sporu amaçlı seyahat eden 27 milyon turistten niçin pay almasın.

Golfü her ne kadar zengin sporu olarak görsek de bu bir kültürdür. Bir şehirde golf sporunun yapılması şehre değer katar. Yatırımcının, üst düzey insanların gelmesini sağlar. Ayrıca ekonomiye ve istihdama önemli oranda katkısı olur."