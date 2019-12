Dünyada coşkulu Türkiye'de sakin yükseliş

Hükümetlerin tedbirleriyle azalan global kaygılar, hükümetlerin banka mevduatlarına getirdiği garantiler, bankaların sermayelendirilmesine yönelik çabalar ve özellikle Avrupa’da hızla uygulamaya konan tedbirler global kaygıların azalmasını, geçen hafta karışan piyasaların nefes almasını sağladı.



Avrupa liderlerinin Paris’te toplantısından kurtarma planı çıkması, ABD’nin de bankalara İngiliz modeliyle kurtaracağı açıklaması piyasaların yaralarını sardı. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın likiditeyi artırma önlemleri de piyasalardaki olumlu havayı destekledi

New York Borsası dün tarihi bir rekora imza attı.



New York borsasında rekor yükseliş



Avrupa borsaları yüzde 11’i aşan oranlarda değer kazanırken, ABD borsasında tarihi yükseliş gerçekleşti. Geçen haftanın toplamında yüzde 19.8 değer kaybeden Dow Jones endeksi 112 yıllık tarihinin en kötü haftalık performansına dün son verdi. Dow Jones Sanayi Endeksi, yüzde 11.08’lik yükselişle 1933’ten bu yanaki en yüksek günlük yükselişini gerçekleştirdi. Puan bazında şimdiye kadarki en büyük bir günlük kazanımını sağlayan endeks, ayrıca 15 Mart 1933'den bu yana en büyük yüzdelik kazanımı da elde etti.



Nasdaq Teknoloji Endeksi , yüzde 11.81 değer kazanarak geçen haftaki kayıplarını telafi etti. Böylece Ocak 2001'den buyana bir günlük en büyük artışı kaydetti. Son 70 yılın en büyük yükselişini gerçekleştiren S&P 500 endeksi de yüzde 11.58 değer kazandı.



Japonya'nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Financial'ın ABD'li Morgan Stanley'e 9 milyar dolarlık yatırımını tamamlaması sonrası Morgan Stanley'in hisseleri yüzde 87 arttı.



General Motors'un Chrysler ile birleşme görüşmeleri sürdürüyor olmasının ardından da General Motors'un hisseleri yüzde 33,1 yükseldi.



Teknoloji hisseleri de dün artış gösterdi. Apple'ın hisseleri yüzde 13,9, Microsoft'unkiler ise yüzde 18,6 arttı.



Ham petrol fiyatlarının yüzde 4,49 artışının ardından enerji şirketlerinin hisseleri de değer kazandı. Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 17,2, Chevron'un hisseleri ise yüzde 20,9 yükseldi.



Dün Brezilya'da Wespa Endeksi yüzde 14,66 değer kazanırken, Meksika Borsası'da yüzde 11,01 artış gösterdi.



İMKB'de temkinli yükseliş gerçekleşti



Güne yüzde 5.5 yükselişle başlayan İMKB ise dünya borsalarındaki coşkuya ayak uydurmadı ve yüzde 1.64’lik yükselişle 28 bin 961 puandan kapandı. YTL’de yaşanan değer kazancı, biri yabancı olmak üzere iki kurumun alımlarıyla yavaşladı. Cuma günü 1,42 YTL’den kapanan dolar akşam saatlerinde 1,3970 YTL'ye geriledi. İMKB hisseleri günlük ortalama 1,64 değerlendi.



Tokya borsası yüzde 14'ten fazla arttı



Tokyo Borsası, günü yüzde 14'den fazla artışla kapattı.



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, 1.171,14 puan artarak 9.447,57 puan oldu. Böylece, Nikkei Endeksi puan bazında Ekim 1990'dan bu yana en fazla yükselişini kaydetti.



Borsada, Toyota Motor'un hisseleri yüzde 15,5, Honda Motor'un yüzde 17,8, Sony'nin yüzde 16,8 ve Canon'un yüzde 16,1 arttı.



Tokyo Borsası'nda banka hisseleri de yükseldi.



Sumitomo Mitsui Financial Group'un hisseleri yüzde 16,9, Morgan Stanley'in yüzde 21 hissesini 9 milyar dolara satın alan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc'in hisseleri de yüzde 14,1 arttı.



Asya da yükseliş dalgasından etkilendi



Hong Kong'da borsa yüzde 4,4 artarken, Güney Kore'de yüzde 5, Filipinlerde'de yüzde 7 ve Endonezya'da yüzde 6 ve Tayvan'da yüzde 5,4 değer kazandı.



Avustralya'da hükümetin 10,4 Avustralya doları (7,4 milyar dolar) enjekte etme planı üzerine borsa yüzde 3,7 oranında artış gösterdi. Yeni Zelanda'da da ise borsa yüzde 5,99 arttı.