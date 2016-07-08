Dünyada cinsel suçlar nasıl cezalandırılıyor?



Almanya'da bu hafta cinsel suçlara ilişkin cezalar sertleştirildi. Buna göre artık "Hayır, hayır demektir" ilkesi geçerli olacak. Kabul edilen yeni yasal düzenlemeye göre kurbanın kendini aktif şekilde koruyamadığı tüm cinsel şiddet vakaları, tecavüz kapsamında cezalandırılacak. Yeni düzenlemeye göre kurbanın mimik ve sözlü ifadeyle cinsel eylemi istemediğini belirtmesi ceza kapsamına girecek. Failin kurbanın "hayır" demesine rağmen isteği dışında hareket etmesinin cezası 5 yıla kadar hapis. Peki diğer ülkelerde cinsel suçlar nasıl cezalandırılıyor?

Türkiye

Yapılan düzenlemelerle cinsel içerikli sözlerin de cinsel taciz olarak tanımlandığı Türkiye'de cinsel suçun cezalandırılması için tacize uğrayan kişinin şikayetçi olması gerekiyor. Cinsel taciz 2 yıla kadar hapis cezası öngörürken fiziksel temasın gerçekleştiği cinsel saldırı suçları da 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Saldırganın cezalandırılması için saldırının cinsel ilişkiyle sonuçlanması gerekmiyor. Örneğin tecavüze teşebbüs ya da elle sarkıntılık, cinsel saldırı olarak kabul ediliyor. Tecavüz ise ayrı bir kategoride yer alıyor ve tecavüzün cezası ise 7 yıldan 12 yıla kadar hapis.

Fransa

Fransa'da cinsel suçlara ilişkin Almanya'da yeni kabul edilen yasaya benzer bir düzenleme var. Fransa'daki yasada da tecavüzün kapsamı geniş tutuluyor. Tehdit ya da 'ani' eylemlerle cinselliğe zorlayıcı davranışlar, tecavüz kapsamına giriyor. Cezası ise 20 yıl hapse kadar çıkabiliyor. Sözle tekrarlanan cinsel tacizler için de yüksek para cezaları ve 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

İtalya

İtalya'da cinsel suçlarla ilgili sertleştirilmiş yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden hayli zaman geçti. 1996'daki yasal düzenleme yürürlüğe girinceye kadar evlilikte cinsel saldırılara göz yumuluyordu. Ancak 20 yıldır evlilik içindeki zorlayıcı cinsel eylemler de 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

İsviçre

İsviçre'de ise ancak cinsel ilişki durumunda zaman tecavüz tanımı kullanılıyor. Bunun dışındaki istenmeyen cinsel davranışlar 'cinsel zorlama' olarak adlandırılıyor. Ancak öngörülen cezalar aynı: 10 yıla kadar hapis. Her iki eylemin gerçekleştiğini söylemek için de kurbanın savunma halinde, failin de kurbanını direnişine bilinçli olarak karşı gelmesinin tespit edilmesi gerekiyor. Psikolojik baskı da zorlayıcı eylemler arasında sayılıyor. İsviçre'de de 2004 yılından beri evlilik dahilinde gerçekleşen tecavüzlar cezaya tabi.

İsveç

İsveç Ceza Yasası'nda vücudun çıplak bırakılması 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Korunmasız durumundaki bir kişiden faydalanmak, söz konusu kişi uykuda ya da uyuşturucunun etkisi altında olabilir, tecavüz olarak tanımlanıyor. 2013 yılında değiştirilen yasal düzenleme ile korkudan dolayı kendini koruyamayan ya da uyumu bozmama baskısı ile karşı karşıya olan kişilere yönelik cinsel eylemler de artık tecavüz olarak sınıflandırılıyor.

ABD

ABD ise cinsel suçlara ilişkin düzenlemeler eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Ancak eyaletler arasındaki fark büyük. Bazı eyaletlerdeki yasalar oldukça liberal özellikler taşırken, bazıları da hayli tutucu. Kaliforniya'da 2014 yılında beri yürürlükte olan yasada "Evet, evet demektir" kuralı geçerli. Buna göre her iki eşin de cinsel eylem öncesi "evet" demesi, en azından mimikleri ile onay vermesi gerekli. Ancak bu kural herkes için geçerli değil, sadece devlet üniversitesinde eğitim görenleri kapsıyor. Çünkü ABD'de özellikle üniversitelerde cinsel suçların oranı dikkat çekici oranda yüksek. ABD Başkanı Barack Obama da bizzat bu konuda girişimde bulunmuştu. Beyaz Saray 2014 yılının sonunda, okul arkadaşları tarafından cinsel zorlama ile karşı karşıya kalanların sessiz kalmaması çağrısı yapmıştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da ise cinsel suçlar ağır cezalar öngörüyor. Tecavüz suçunun cezası idam. Ancak cezanın boyutu, tecavüz failinin evli mi yoksa bekar mı olduğuna göre değişiyor. Evli erkekler sert cezalar alıyor. Ancak Suudi Arabistan'da eğer tecavüz sırasında aktif durumda olduğu tanımlanırsa kurbanın kendisi de ceza alabiliyor. Başka bir adamla buluştuğu sırada tecavüz gerçekleştiyse kadın da hapse gönderilebilir ya da kırbaç cezası alabilir. Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ya da Lübnan gibi diğer Arap ülkelerinde ise tecavüzcü, kurbanı ile evliyse de ceza alabiliyor.

Friedel Taube