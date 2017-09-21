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Dünya

Dünyada bir ilk: Süpermarkette ödeme parmak iziyle yapılıyor

İki insanın parmak yapısının birbirinin aynısı olması ihtimali 3,4 milyarda bir

21 Eylül 2017 18:47

Londra'daki Brunel Üniversitesi'nin kampüsündeki bir süpermarket, dünyada müşterilerin alışveriş ücretini parmak iziyle ödediği ilk işletme oldu.

Costcutter adlı süpermarket zincirinin üniversitedeki şubesinin müşterileri artık ödemelerini, parmak uçlarındaki kişiye özel damar yapısını kullanan sistemle sadece üç saniye içinde yapabiliyor.

Sistem, parmak uçlarındaki kişiye has kılcal damar yapısını kızılötesi ışınlarla tarayıp, bu "biyometrik" haritayla, kişinin banka hesabı arasında bağlantı kuruyor.

Müşterinin banka hesabı bilgileri, internetten alışveriş yapmakta kullanılan Worldpay'de saklanıyor.

"Fingopay" adı verilen sistemi geliştiren Sthaler şirketi, diğer büyük İngiliz süpermarket zincirleriyle de "ciddi görüşmeler" yaptığını açıkladı.

"3,4 milyarda bir ihtimal"

Sthaler şirketine göre iki insanın parmak uçlarındaki kılcal damar yapısının birbirinin aynısı olması ihtimali 3,4 milyarda bir.

Şirket yetkilileri, tarayıcı derinin altını görebildiğinden, teknolojniin parmak ucu ıslak, kirli veya üzerinde küçük kesikler olduğunda da çalıştığını söylüyor.

Sthaler'in ticari direktörü Simon Binns, "Bu, müşterilerin ödeme yapmasını çok kolaylaştıran bir sistem. Nakit taşımak, şifrelerini hatırlamak zorunda değiller. Biyometriğin en güvenli hali. Bu güvenlik sisteminin aşıldığı hiçbir olay yaşanmadı" dedi.

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