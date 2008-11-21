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Dünya

Dünyada Beaujolais şenliği

2008 bağbozumunun ilk şarapları olan 2008 Primeur'ler bu yıl da kasım ayının üçüncü perşembesi, Türkiye dahil dünya genelinde şarapseverlerin beğerisine sunuldu

21 Kasım 2008 02:00

2008 Primeur şaraplarının tanıtımı, Türkiye dahil tüm dünyada yapıldı. Geleneksel olarak kasım ayının üçüncü haftası dünyadaki birçok şarap üreticisi, bağbozumu bitimini kutlamak için, yeni bağbozumu şaraplarının habercisi olan Primeur'ü piyasaya çıkarıyor.

Bu geleneğin yaratıcısı Fransa'nın Beaujolais bölgesinin başkenti sayılan Beaujeu kasabasında binlerce şarap tutkunu, Primeur olarak anılan bu yılın "Beaujolais Nouveau" şaraplarını dün günün ilk saatlerinden itibaren tattı.

"Yeni Beaujolais geldi" sloganının kullanıldığı şarap tadımı için Beaujeu'daki havai fişek gösterisinin eşliğinde onlarca varil şarap tadıma sunuldu. Nüfusu 2 bin olan bu küçük kasabadaki şarap tadımına, dünyanın birçok ülkesinden konuklar da katıldı.

Primeur fanatikleri şarap banyosu

Fransa'nın dışındaki diğer ülkelerde, bağbozumu bitimi daha çılgınca kutlandı. Japonya'da Primeur fanatikleri, başkent Tokyo'ya 100 kilometre uzaklıktaki Hakone şehrinde toplandı. Şarap severler, ülkenin kaplıcalarıyla ünlü bu şehrinde şarap banyosu yaptı.

ABD'nin New York kentinde ise bu yılın ilk "Beaujolais Nouveau" şarabı Secession restoranında tanıtıldı. Şaraplar, 15 Fransız aşçının motosikletli eskortuyla restorana getirildi.

Kasım'ın 3. perşembesi

Şarap severler için önemli bir gün olan kasım ayının üçüncü perşembesi, Amerika'dan Avustralya'ya kadar, şarap içilen tüm ülkelerde aynı gün Primeur şarapları piyasaya çıkar. Şarap mağazalarının vitrinlerinde çeşitli dillerde "Beaujolais Nouveau geldi" yazar. Raflar o yılın taptaze ürünleri olan bu genç şaraplarla doldurulur.

Fransa'nın tüm şarap tutkunları, çarşamba gecesinden itibaren bistrolarda buluşur, tam gece yarısından sonra yılın yeni "Beaujolais"sini tadar.

Paris'in güneybatısında, Fransa'nın "Burgundy" şarap bölgesi Beaujolais'deki genç şaraplar, Lyon şehrinin kuzeyindeki Saone vadisinde 500 rakımlı granit ağırlıklı kumlu topraklarından yetişen Gamay üzümlerinden üretiliyor.

Bu şaraplar üzümlerin hasat edildiği yıl içinde ve kısa sürede tüketilmek üzere üretiliyor. "Karbonik maserasyon" denilen özel bir teknikle üretilen şaraplar, daha aromatik ve lezzetli oluyor.

Türkiye'de Kavaklıdere üretiyor

150 ülkede aynı gün satışa sunulan "Beaujolais Nouveau" şaraplarını, Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir Kavaklıdere Şarapları üretiyor.

Primeur etiketli genç şarapları ilk kez 1988'de üreten firma, her yıl en aromatik üzümü kullanıldığı şaraplardan kırmızıda bu yıl "öküzgözü", beyazda da "sultaniye"yi tercih etti.

Kavaklıdere, bu yıl 15 bin litre kırmızı, 7 bin 500 litre de beyaz Primeur şarap üretti.

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