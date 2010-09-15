T24 - Magazin dünyası Lady Gaga'nın etten kıyafetini tartışırken, gerçek dünyadan gelen haberler pek iyi değil. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün "açlık" raporu açıklandı. Buna göre, dünyada 925 milyon insan açlıkla mücadele ediyor.



Bir yanda yaklaşık 1 milyar aç insan... Diğer yanda "ikon olma adına" üzerine etten kıyafet giyenler.

Magazin dünyasının gündeminde Lady Gaga var.



Pop şarkıcısı, giydiği çiğ etten elbiseyle hem herkesi şaşırttı. Hem de tepki çekti.



Lady Gaga, MTV Müzik Ödülleri'nde üzerinde 10 kilogram etle sahneye çıktı ama dünyanın geri kalanı için durum hiç de iç açıcı değil.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı açlık raporu dikkat çekici. Dünya nufüsünün halen 6'da biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya.



Rapora göre, açlık sorunuyla boğuşan insanların üçte ikisi 7 ülkede, Bangladeş, Çin, Kongo, Etiyopya, Hindistan, Endonezya ve Pakistan'da yaşıyor.



Dünyadaki aç insan sayısının 2015'te 400 milyona indirilmesi hedeflense de durumun iyileşmesi için bir neden yok.



Türkiye'de durum pek parlak değil. Lady Gaga'nın 10 kilo etten giysiyle sahneye çıktığı dünyada, Türkiye nüfusunun yüzde 58'inden fazlası ''iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek'' yiyemiyor.





