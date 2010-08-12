-DÜNYADA 81 MİLYON GENÇ İŞSİZ CENEVRE (A.A) - 11.08.2010 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünyada gençler arasındaki işsizlik oranının geçen yıl, 15-24 yaş arasındaki 81 milyon işsizle rekor seviyeye ulaştığını bildirdi ve bu durumun ''kayıp bir kuşak'' yaratma riskini beraberinde getirdiği uyarısında bulundu. ILO'nun gençlerin istihdamı konusundaki raporunda, ''dünyada gençler arasındaki işsizliğin hiç olmadığı kadar üst düzeye ulaştığı ve bu yıl içinde daha da artmasının beklendiği'' belirtildi. Raporda, işsizlerin oranının 2007'de yüzde 11.9'dan geçen yıl yüzde 13'e yükseldiği kaydedilerek, bu oranın bu yıl hafif bir artış göstererek yüzde 13.1'e yükseleceği ve ertesi yıl ise yüzde 12,7'ye düşeceği tahmininde bulunuldu. ILO, 2007'den beri 7.8 milyon artan işsiz gençlerin, ''kayıp bir kuşak'' yaratma riskini beraberinde getirdiğini, bu gençlerin iş piyasasından çıktıklarını ve kendilerine doğru dürüst bir yaşam sağlayacak bir iş ümidini kaybettikleri uyarısında bulundu. ''Gençler ekonomik kalkınmanın motorudur'' diyen ILO Genel Direktörü Juan Somavia, "bu potansiyelden vazgeçmenin toplumun istikrarını bozabilecek ekonomik bir israf olduğunu'' kaydetti. Araştırmayı yapanlardan ekonomist Sarah Elder, bu gençlerin ''tüm girişimleri yaptığını ancak kapıların yüzlerine kapandığını'' belirtti. Gelişmekte olan ülkelerdeki gençlerin, bu durumdan özellikle etkilendiği, iş sahibi olan gençlerde de bu durumun iş saatlerinde azalma ve ücretlerde düşüş şeklinde kendini gösterdiği belirtildi. ILO bu durumla mücadele etmek için hükümetlere, son aylarda açıklanan bütçe kesintilerine rağmen, gençlere iş olanakları sağlamak için destek programlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.