Dünyada 773 milyon insan okuma yazma bilmiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, "8 Eylül Uluslararası Okuma Yazma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ban, dünya genelinde 773 milyon civarında kişinin okuma yazma bilmediğini, bu kişilerin iş başvurusu için gerekli olan bir formu dolduramadığını, otobüs hareket saatlerini öğrenemediğini ya da çocuklarına masal okuyamadığını belirtti.

Okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisi kadın

Ban, "Bu gruptakilerin üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Onlar toplumsal yaşama tam olarak katılamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir dünyanın temelini okuryazarlığın oluşturduğunu belirten Ban, şu ifadeleri kullandı: "Okur yazarlık, insanların, sağlıklarını korumak için gerekli olan bilgiye erişmesine imkan veriyor, gelir artırıcı fırsatları genişletiyor, iklim değişikliğinin yol açtığı değişikliklere uyumukolaylaştırıyor ve bilinçli tercih yapılması için kapıları açıyor."

"Önce Eğitim Küresel Girişimi"nin her çocuğun okula gitmesini sağlamayı amaçladığını vurgulayan Ban, "Eğitim ve okuryazarlığa yatırım yaptığımızda, insan onuruna, kalkınmaya ve barışa yatırım yapmış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Okuma yazma bilmeyen çocuk sayısı 250 milyon

Dünya genelinde ilkokul çağında olup okuma yazma bilmeyen çocuk sayısının en az 250 milyon olduğunu, bu grubun yarısının ya okula kayıtbile yaptırmamış ya da ilkokul dördüncü sınıfa gelmeden okuldan ayrılmak zorunda kalmış çocuklardan oluştuğunu ifade eden Ban,ortaokulu tamamlamasına rağmen 200 milyon kişinin de okuma yazmayı tam olarak sökemediğini tahmin ettiklerini vurguladı.

Tüm ülkeleri eğitim ve okuryazarlığı ulusal bir öncelik olarak belirlemeye ve bu hedefleri geliştirmek için toplumun farklı kesimlerinden gruplarlaortak çalışmaya çağıran Ban, "Okuryazar oranını artırmak, milyonlarca insana kendi hayatlarını ve ortak geleceğimizi yeniden yazma fırsatı verecektir" ifadelerini kullandı.