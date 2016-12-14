T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyada 50 milyon eşek var

Etiyopya’da halk deyişi: Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir

14 Aralık 2016 14:50

İngiltere merkezli The Donkey Sanctuary’e göre dünyada 50 milyon eşek bulunuyor. 7 milyondan fazla eşeğin bulunduğu Etiyopya'nın ise dünyada en fazla eşeğin yaşadığı ülkelerin başında geldiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, otomobilden çok eşeğe sahip olan Etiyopya’da halk, eşeklerin önemini “Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir” deyişiyle ifade ediyor.  Eşek varlığının en fazla olduğu diğer ülkeler Çin, Mısır, Hindistan, Meksika ve Kenya. Dünyada yaklaşık 50 milyon eşek ve katırın bulunduğu tahmin ediliyor.

ETİKETLER

İngiltereThe Donkey SanctuaryeşekEtiyopya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24