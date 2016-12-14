Dünyada 50 milyon eşek var

İngiltere merkezli The Donkey Sanctuary’e göre dünyada 50 milyon eşek bulunuyor. 7 milyondan fazla eşeğin bulunduğu Etiyopya'nın ise dünyada en fazla eşeğin yaşadığı ülkelerin başında geldiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, otomobilden çok eşeğe sahip olan Etiyopya’da halk, eşeklerin önemini “Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir” deyişiyle ifade ediyor. Eşek varlığının en fazla olduğu diğer ülkeler Çin, Mısır, Hindistan, Meksika ve Kenya. Dünyada yaklaşık 50 milyon eşek ve katırın bulunduğu tahmin ediliyor.