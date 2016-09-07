Dünyada 50 milyon çocuk evinden uzakta

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), göç eden ve yaşadığı yerden kaçan çocuklarla ilişkin ilk küresel raporunu açıkladı. Raporda, dünya çapında 17 milyon çocuk ve gencin kendi ülkesi içinde göçe zorlandığı belirtilirken, her iki mülteciden birinin de 18 yaşın altında olduğu ve bunun mülteciler arasında orantısız bir durumu ortaya koyduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler çatısı altında 19-20 Eylül tarihlerinde New York'ta yapılacak Küresel Göç ve İltica Hareketleri Zirvesi öncesinde yayınlanan raporla UNICEF, özellikle ebeveynleri olmayan çocukların şiddet ve istismardan daha iyi korunmasını ve insan ticareti ile daha etkin mücadele edilmesini talep etti. Çocuklara yönelik gözaltı uygulamasının da sona ermesini isteyen UNICEF, sınır geçişlerindeki kontrollerde ve ikamet statüsünün belirlenmesi sürecinde çocukların ailelerinden ayrılmasına yönelik uygulamalara da son verilmesi için her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade etti.

UNICEF raporunda, hükümetler ile sivil toplum kuruluşlarına da çağrıda bulunarak çocukların hakkı olan eğitim, sağlık, gıda, su ve hem psiko-sosyal hem de hukuki desteğin temin edilmesini talep ediyor. Bunun yanında, çatışma ve aşırı yoksulluğa neden olan şartlarla mücadele edilmesi, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve dışlanmaya karşı önlemler alınması da raporda yer alan istekler arasında.

En fazla çocuk sığınmacı Türkiye'de

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine dayanılarak raporda, "Kökünden Koparılanlar" başlığı altında, 2014-2016 yılları arasında 15 bin mülteci ve göçmenin hayatını kaybettiği ya da kayıtlara kayıp olarak geçtiği vurgulanıyor. Ölümlerin üçte ikisinin Akdeniz'de gerçekleştiği ve Ege Denizi'nde hayatını kaybeden her üç kişiden birinin çocuk olduğuna dair çarpıcı bilgiler, raporda dikkat çekiyor.

2016 yılının ilk altı ayında Avrupa ülkelerinden birinde sığınma talebinde bulunan çocukların yaklaşık yüzde 70'ini Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelenler oluşturuyor. UNICEF'in raporunda altı çizilen bir konu ise evlerinden kaçan çocukların ve onların ailelerinin büyük bir kısmının kendi yaşadıkları bölgelerde korunaklı bir yer tercih etmeleri. Dünya çapında en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan on ülke Asya ve Afrika'da yer alıyor. UNICEF'e göre en büyük çocuk sığınmacı grubunu kendi sınırları içinde barındıran ülke ise Türkiye.