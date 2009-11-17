Dünyada 5 saniyede 1 çocuk açlıktan ölüyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Dünya Gıda Güvenliği zirvesinde, 5 saniyede 1, günde 17 bin, yılda 6 milyon çocuğun açlıktan yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dünya kamuoyunun dikkatini açlık sorununa çekmek için düzenlediği Dünya Gıda Güvenliği zirvesi dün Roma'da başladı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, üç gün sürecek zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada 1 milyar insanın açlık sorunuyla boğuşmasına seyirci kalınamayacağını belirterek, 'Sadece bugün itibarıyla 17 bin çocuk açlıktan ölecek: Her 5 saniyede bir çocuk, yılda ise 6 milyon çocuk açlık yüzünden can veriyor' dedi.



Oruç tutup katıldı



Ban, FAO Genel Müdürü Jacques Diouf'un çağrısına uyarak zirve öncesinde 24 saat oruç tuttuğuna da değinerek, 'Bir gün hiçbir şey yemeyerek oruç tutmak hiç de kolay olmadı. Ama pek çok insan için aç olmak günlük gerçeklerden biri konumunda' diye konuştu. BM Genel Sekreteri Ban, beslenmenin temel bir hak olduğunu belirterek, gıda krizinin kendilerini gelecek için önlem almaya zorladığını söyledi. 2050'de dünya nüfusunun 9,1 milyar olacağının altını çizen Ban, daha şimdiden 1 milyardan fazla insanın açlık çektiğini belirtti.



Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus da açılıştaki konuşmasında, gıda ürünlerindeki fiyat artışının, zengin ülkelerin israfçılığının ve bencilliğinin dünyadaki açlık sorununun giderek artmasında önemli bir rol oynadığını kaydederek, 'Sadece tüketimi merkeze alan gıda ve beslenme politikalarına son verilmelidir. Bu anlayış, gıdayı diğer metalarla aynı düzeye indirgeyerek tahıl ürünleri üzerinde bile spekülasyon yapılmasını beraberinde getirmektedir' diye konuştu.



Meşguldü mahkemeye gitmedi



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkındaki vergi yolsuzluğu suçlamasıyla ilgili duruşmaya Roma'daki gıda güvenliği zirvesini bahane ederek katılmadı. Duruşma ocak ayına ertelendi. Yaklaşık 60 devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirvenin bugün ve yarınki oturumlarına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Merkezi Roma'da bulunan FAO'nun zirvesinde Papa 16. Benediktus'un yanı sıra Libya lideri Kaddafi, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çeken Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe de hazır bulundu.



'Sömürgeciler kalkınanlara tazminat ödesin'



Libya Lideri Kaddafi, zenginlerin zirveye itibar etmemesini eleştirirek, 'Sömürgeci ülkeler, kalkınmakta olan ülkelere tazminat ödemeli' dedi. Kaddafi, gıda ithalatçısı ülkeler tarafından Afrika'da tarım alanlarının satın alınmasını 'yeni feodalizm' olarak nitelendirdi. 'Bu feodalizme karşı savaşmalıyız. Afrika ülkelerindeki bu toprak gasbına son vermeliyiz' diyen Kaddafi, bunun Latin Amerika'da da olacağı uyarısında bulundu.