"Dünyada 42 milyon çocuk obez"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, Türkiye’de de giderek önemli bir sorunu olan obezite konusunda, "Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi" Alt Komisyonu’nda yaptığı sunumda korkutucu tabloyu ortaya koydu. Buna göre, dünyada her yıl 3,4 milyon insan fazla kilolu (obizite de dahil) olmaktan hayatını kaybediyor. Tüm dünyada fazla kiloluğun ve obezitenin prevalansı (risk altındaki nüfusta hastalığa sahip olguların sayısı) giderek artıyor. Obezite prevalansı 1975’den beri yaklaşık üç kat arttı. 2016 yılında 18 yaş ve üzeri 1.9 milyardan daha fazla erişkin daha fazla kilolu ya da obez. Bunun içinde 650 milyon ise yetişkin obez.

“Çocukluk gurubunda obezite giderek daha önemli bir halk sağlığı sorunu haline geliyor”

Sunumda, çocukluk çağındaki fazla kilolu ve obezin yükselişini Çocukluk gurubunda obezite giderek daha önemli bir halk sağlığı sorunu haline geliyor” diye anlatan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin’in dikkat çektiği tablo ise şöyle: Dünyada 0-4 yaş grubunda fazla kilolu ve obez çocuk sayısı 1990 yılında 32 milyon iken 2013 yılında yüzde 6,3 artarak 42 milyona yükseldi. Küresel olarak 5 yaş altı çocuklarda obezite ve fazla kiloluk prevalansı artış göstermekte olup 2000 yılında yüzde 5, 2010 yılında yüzde 6, 2013 yılında yüzde 6.3 oldu. 2016 yılında beş yaş altı çocukların 41 milyonu fazla kilolu.

HDP’li Hüda Kaya: 19.00’den itibaren çocukları tahrik edici reklam yayınlanmasın

Obezite ile Mücadele At Komisyonu’nun HDP’li Üyesi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, T24’e, giderek toplumu tehdit eden obezite ile mücadelede komisyona çözüm önerileri sunduğunu söyledi.

Kamu spotlarıyla obeziteye karşı toplumsal bir bilinç oluşturulması gerektiğini ifade eden Kaya, televizyonların çocuklar üzerimdeki etkisini de belirterek, çocuklar üzerinde tahrik edici reklamların saat 19.00’den itibaren yayınlanmaması gerektiğini söyledi. aya, reklam, film, gibi araçlarla yapılacak obezite etkinlikleriyle toplumsal algı oluşturulacağına dikkat çekiyor.

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi’ olarak tanımlanıyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20’sini, kadınlarda ise yüzde 25-30’unu yağ dokusu oluşturuyor. Erkeklerde bu oranın yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30’in üzerine çıkması durumunda obezite söz konusu oluyor.

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle ortaya çıkan yenilikler hizmete sunuldukça hayatlar değişiyor. Çok kısa mesafelere arabayla gidilmesi, fiziksel aktivite azalması şişmanlık riskini artıran etkenler arasında.

Obezite artmış kronik hastalıklar (kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, KOAH) riski ile karşı karşıya bırakıyor. Çocukluk çağı obezitesi ise yetişkinlikte artmış obezite riski, erken ölüm ve engelliliğe neden oluyor. Obez çocuklarda solunum güçlüğü, artmış kırılma riski, hipertansiyon, kalp damar hastalıklarında erken belirteçlerin görülmesi ve insülin direnci ve psikolojik etkiler görülüyor.