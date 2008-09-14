‘Dünyada 30 havayolu şirketi iflasın eşiğinde’

20 yılın en büyük hava kurtarma operasyonu

İngiltere'de ülkenin en büyük üçüncü turizm firmasının iflas etmesi ve uçak filosunun kullanım dışı kalmasıyla birlikte 85 bin İngiliz turist ülkesine dönmek için çaba harcarken, yeni iflasların beklendiği açıklandı. Bütün dünyada 30'dan fazla turizm ve havayolu firmasının da iflas etmesinin beklendiği öne sürüldü.Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan ve bir anlamda İngiltere'nin milli havayolu şirketi olarak tanınan British Airways'in Genel Müdürü Willie Walsh, Noel'den önce bütün dünyada en az 30 havayolu şirketinin daha hangarlarının kapılarına kilit vurup, uçaklarını seferden çekmek zorunda kalacağını iddia etti.Bir yandan XL adlı turizm firmasının halen İngiltere dışında bulunan 85 bin yolcusu için çeşitli ülkelere diğer firmaların uçaklarının gönderilmesi çabaları sürerken, diğer yandan diğerpek çok havayolu şirketinin de aslında giderek artan akaryakıt maliyetleriyle mücadele noktasında bulunduğunu belirten Walsh, küresel ekonomik krizin de İngiltere'de en çok turizm sektörünü vurduğunu belirtti."Sektörün kurulduğundan bu yana en zor şartları yaşamaktayız" diyen Walsh, önümüzdeki 3-4 ay içinde bütün dünyada en az 30 firmanın daha iflas noktasına geleceğini savundu.Willie Walsh'ın başında bulunduğu British Airways de dün ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek 1400 çalışanının işine son verdi.Sektör uzmanlarına göre iflaslardan en çok etkilenecekler küçük tur operatörleri ve havayolu şirketleri olacak. Bu nedenle yolcuları da uyaran uzmanlar, ileri ki tarihlere yaptırılacak rezervasyonlar için öncelikle iflas durumunda bilet paralarının geri ödeneceğinin garantisinin alınması gerektiği uyarısında bulundu.