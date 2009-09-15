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Dünya

Dünyada 250 bin çocuk asker var

Birleşmiş Milletler yetkilisi düzenlediği basın toplantısında dünyada yaklaşık 250 bin çocuk asker bulunduğu bildirdi.

15 Eylül 2009 03:00

Birleşmiş Milletler yetkilisi Radhika Coomaraswamy, düzenlediği basın toplantısında dünyada yaklaşık 250 bin çocuk asker bulunduğu bildirdi.

Cenevre'de toplanan BM İnsan Hakları Konseyine rapor sunacak olan BM yetkilisi Radhika Coomaraswamy, düzenlediği basın toplantısında, "Tahminlerimize göre, silahlı kuvvetler ve isyancı grupların silah altına aldığı çocukların sayısı 250 bin civarında" dedi.

BM yetkilisi, "Silahlı çatışmalara giren çocuklar için bu sene çok zorlu geçti. Gazze'de çocuklar açısından korkunç şeyler oldu" dedi.

Sri Lanka, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak ve Afganistan'da çocuk askerler bulunduğuna işaret eden BM yetkilisi, bu ülkelerdeki çatışmaların çok can aldığını, aralarında çocukların da bulunduğu büyük kitlelerin göç etmek zorunda kaldığını anlattı.

Terörle mücadeleye de işaret eden yetkili, terörle mücadele edilirken sivillerin ve çocukların hedef tahtası haline gelebildiğine dikkati çekti.

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