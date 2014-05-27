Dünyada 231 milyon göçmen

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Dünya İstihdam Piyasası Raporu'na göre,

kalkınmanın eşiğinde olan ve gelişmekte olan ekonomik açıdan iyileşme kaydediyor ve

yoksul çalışanların sayısı azalırken orta sınıf güçleniyor.

Ancak rapora göre, daha iyi ücret ve çalışma koşulları bulma umuduyla bu bölgelerden

sanayi ülkelerine göç eden insanların sayısı da artıyor. Dünya genelinde 1,5 milyar

insan düzenli bir iş sözleşmesi ve sosyal sigortası olmadan yaşıyor.

Günde 2 dolardan daha düşük ücrete çalışanların sayısı 839 milyon olarak açıklandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü Guy Ryder, bu rakamı korkutucu derecede

yüksek olarak nitelendirdi.

Raporda, umut verici bir gelişme olarak ise 2008'deki finans krizinden bu yana

kalkınmanın eşiğindeki ülkelerin sanayi ülkelerine yaklaşması gösteriliyor. 1980 ile 2011

yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde kişi başına gelir yüzde 3,3 artış kaydetti.

Sanayi ülkelerindeki artış ise yüzde 1,8 civarındaydı.

Aynı anda dünya genelindeki göçmen sayısı da arttı. 2013 yılı sonunda kendi ülkesi

dışında yaşayan insan sayısı 231 milyondu. Göçmen sayısı 2000 yılından bu yana 57

milyon arttı. Bu insanların yüzde 51'i Avrupa Biriliği'nde ve diğer gelişmiş ülkelerde

yaşıyor.